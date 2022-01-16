 Дания выделяет Украине 22 миллиона евро | Новости из Германии об Украине | DW | 16.01.2022

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Украина

Дания выделяет Украине 22 миллиона евро

Средства, которые выделят Украине МИД и Минобороны Дании, будут направлены на укрепление обороноспособности, военную реформу, а также борьбу с тяжелыми последствиями продолжающегося конфликта в Донбассе.

Украинские военные в Донбассе, апрель 2021 года

Дания хочет помочь Киеву поднять уровень украинской армии до стандартов НАТО

Правительство Дании выделяет более 22 миллиона евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Эта программа направлена на укрепление устойчивости Украины и ее способности справляться с тяжелыми последствиями продолжающегося конфликта на востоке страны, указано в пресс-релизе МИД Дании, опубликованном в воскресенье, 16 января. Кроме того, средства должны быть использованы на поддержку военной реформы в Украине и укрепление обороноспособности этого государства.

"В настоящее время Украине угрожает масштабное и совершенно неприемлемое наращивание военного присутствия Россиивблизи украинской границы. Я только что побывал на линии соприкосновения и своими глазами видел, насколько серьезно этот конфликт повлиял на украинский народ. Правительство Дании не будет стоять в стороне,  - заявил в этой связи глава министерства иностранных дел королевства Еппе Куфуд. - Наш новый пакет поддержки весьма обширен, и каждая его часть необходима. Оказывая эту поддержку, мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость".

Цель: содействие примирению на востоке Украины

Программа помощи Украине была представлена в тот же день, когда Куфуд посетил линию соприкосновения в Донбассе. Одна из ее целей - "улучшение диалога между людьми по обе стороны линии соприкосновения для содействия урегулированию конфликта и примирению в регионе".

На сайте МИД Дании отмечается, что нынешний пакет помощи является новым этапом программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. Из выделенных правительством королевства 22 млн евро 10,75 млн евро внес МИД Дании и 11,3 млн евро - Минобороны.

Комментируя выделения помощи Украине, министр обороны Дании Трине Брамсен, со своей стороны, заявила следующее: "Мы наблюдаем агрессивное наращивание военного присутствия на границе Украины, это подтвердилось во время моего недавнего визита в эту страну. Мы должны поддержать Украину и ее право быть демократической страной. Именно поэтому мы сейчас расширяем вклад Дании в реформы украинских сил безопасности".

По словам Брамсен, кроме прочего, Дания собирается помочь Киеву привести вооруженные силы Украины в соответствие со стандартами НАТО.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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