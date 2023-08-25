Дания запретит публичное сожжение Корана

Акты сожжения священных текстов станут в Дании уголовным деянием и будут наказываться лишением свободы сроком до двух лет. Копенгаген принял меры после протестов в ряде стран.

Власти Дании запретят публичное сожжение священных текстов, в том числе, Корана, Библии или Торы. Такие акты станут уголовным преступлением, за них будет грозить наказание до двух лет лишения свободы, сообщил в пятницу, 25 августа, министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд в Копенгагене.

По его словам, случаи сожжения Корана являются "издевательскими актами, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и внутри страны". При этом речь идет о более цивилизованных способах выражения мнений, а не о запрете властей думать или говорить о чем-либо, добавил он. В свою очередь глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал решение важным сигналом.

Таким образом правительство Дании отреагировало на массовые протесты в мусульманских странах в последние месяцы, которые в некоторых случаях привели к обострению двусторонних отношений. До настоящего времени принцип свободы выражения мнения рассматривался в Дании столь всеобъемлющим образом, что не запрещал сожжения Корана и аналогичных действий. Аналогичный запрет обсуждается и в Швеции.

Акции с сожжением Корана в Дании и Швеции

Акции с сожжением Корана в Дании и Швеции ранее вызвали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp подверглась вооруженному нападению в Ираке.

Сожжение Корана или других религиозных писаний в Дании и Швеции не является уголовным преступлением. В 2017 году парламент Дании отменил так называемую "статью о богохульстве", позволявшую осуждать за религиозные оскорбления. Однако действия, которые считаются расистскими, могут быть наказуемы, отмечали журналисты.

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