В Дании ищут возможность предотвратить сожжения Корана

Акции с сожжением Корана в Дании наносят ущерб репутации страны за рубежом. В ситуацию необходимо вмешаться, считает глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило датское издание Politiken. По его сведениям, правительство хочет найти юридический инструмент для предотвращения подобных актов.

МИД Дании выступил со специальным заявлением . "Свобода слова является одной из важнейших ценностей датского общества, - говорится в нем. - Мы столкнулись с ситуацией, когда акции с сожжением Корана достигли такого масштаба, что во многих частях света на разных континентах Дания рассматривается как страна, способствующая оскорблению и принижению культур, религий и традиций других государств". Пятнадцать правительств выступили с осуждением подобных действий Копенгагена, последовал вызов ряда послов, заявили в МИД. В понедельник, 31 июля, состоится заседание Организации исламского сотрудничества в связи с акциями в Дании и Швеции. Происходящее может нанести серьезный ущерб Дании, ее безопасности и интересам стран-единомышленников, опасаются во внешнеполитическом ведомстве. Датское правительство однозначно "дистанцировалось от таких акций, являющихся глубоко оскорбительным и безрассудным актом, совершенным отдельными лицами". Эти действия играют на руку экстремистам, считают в МИД.

Акции вызвали протесты в арабском мире

Так, 30 июля зафиксировано пять актов сожжения Корана перед посольствами иностранных государств в Дании, на 31 июля анонсированы еще семь, напомнила газета Jyllands-Posten.

Акции с сожжением Корана в Дании вызвали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp (DRC) подверглась вооруженному нападению в Ираке, отметило издание.

Власти Дании и Швеции изучают возможности для вмешательства

Сожжение Корана или других религиозных писаний в Дании не является уголовным преступлением. В 2017 году парламент страны отменил так называемую "статью о богохульстве", позволявшую осуждать за религиозные оскорбления. Однако действия, которые считаются расистскими, могут быть наказуемы, отмечают журналисты.

Министерство иностранных дел Дании изучит возможность "в особых ситуациях вмешиваться" - в случае если оскорбления стран или религий могут привести к последствиям для безопасности страны. "Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы не изменить того обстоятельства, что свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкие рамки", - добавили в МИД.

Как отмечает Politiken, над принятием аналогичных мер задумываются и в Швеции.

МИД Саудовской Аравии вызвал временного поверенного в делах Дании

Ранее, 28 июля, министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с повторяющимися акциями сожжения Корана в Копенгагене. Эр-Рияд призвал власти Дании "прекратить любые возмутительные действия, которые оскорбляют религиозные учения, нарушают законы и международные нормы".

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