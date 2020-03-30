DAAD отменяет студенческие стажировки в Германии на лето 2020

Иностранные студенты, получившие стипендии Германской службы академических обменов DAAD для обучения в немецких вузах с лета 2020 года, не смогут ими воспользоваться. Как говорится на сайте DAAD, в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 многие университеты Германии приостановили свою работу на некоторое время.

В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник, 31 марта, что после окончания пандемии COVID-19 Германия приложит максимум усилий для восстановления в кратчайшие сроки студенческих обменов с Россией.

По словам политика, прибывшие в Германию из России студенты составляют пятую по величине группу учащихся в ФРГ. В 2018 году их было более 14 тысяч, указал Визе.

Обладатели стипендии DAAD из России

В свою очередь пресс-секретарь DAAD Михаэль Флаке (Michael Flacke) сообщил российскому изданию, что число российских претендентов на стипендии DAAD в течение многих лет демонстрирует положительную динамику, и выразил мнение, что после преодоления кризиса эта тенденция сохранится.

Тем, кто собирался приступить к обучению в немецких вузах летом 2020 года, в DAAD советуют постараться организовать приезд в Германию к началу зимнего семестра. В то же время в организации пообещали продлить выплату стипендий иностранным студентам, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вернуться на родину.

Что касается программы ЕС по студенческим обменам Erasmus+, то в случае изменения даты возвращения на родину ее участников или аннулирования приглашения к участию в программе обмена Европейская комиссия обязалась компенсировать расходы студентов, вплоть до стопроцентного размера стипендии.

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