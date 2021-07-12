Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DAAD - Германская служба академических обменов

Германская служба академических обменов (DAAD) - крупнейшая в мире организация академического обмена для студентов, преподавателией и ученых.

DAAD - организация, объединяющая все немецкие вузы и способствующая развитию международных программ обмена для студентов и ученых. Германская служба академических обменов является крупнейшей немецкой организацией, способствующей развитию международного сотрудничества в сфере высшего образования. Финансируется в основном из государственных источников.

Redheaded woman wearing Virtual Reality Glasses model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY TAMF00778 redheaded Woman Wearing Virtual Reality Glasses Model released Symbolic image PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY TAMF00778

Германия захотела посмотреть на себя со стороны 12.07.2021

620 экспертов из 37 стран ответили на самые разные вопросы о Германии. В итоге получилось 120 страниц! DW пересказывает кратко новое исследование.

В Беларуси закрывают Институт имени Гёте и DAAD (01.07.2021) 01.07.2021

Институт имени Гёте и Германская служба академических обменов (DAAD) приостановят свою деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей. Что думают об этом в Германии?

Привился, а потом заболел ковидом? - Что говорят об этом эксперты. DW Новости (01.07.2021) 01.07.2021

Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?
Quelle: https://www.goethe.de/ins/by/de/ueb.html

Гёте-Институт и DAAD в Минске закрывают: как реагирует ФРГ 01.07.2021

В Минске закрывают Гёте-Институт и представительство DAAD. Какую реакцию такое решение властей вызвало в самой Беларуси и в Германии? DW собрала мнения.
Quelle: https://www.goethe.de/ins/by/de/ueb.html

МИД ФРГ сообщил о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и DAAD 30.06.2021

В Берлине сообщили, что Гёте-Институт и Германская служба академических обменов вынуждены прекратить деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей.
MINSK, BELARUS - OCTOBER 29, 2020: Demonstrators hold signs during a protest in support of students of the Belarusian State Medical University. The messages on the signs read: We want our students back and Students, health workers stand by you, On 27 October, the president of Belarus announced plans to expel students from universities for taking part in opposition protests. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS

Германия даст доучиться студентам из Беларуси 07.05.2021

Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
ACHTUNG: das Bild zeigt nicht die aktuellen Fahnen/Logo des DAAD +++ ARCHIV - Der Sitz des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) in Bonn, aufgenommen am 07.08.2009. Im Zuge der Globalisierung wird auch das Studium internationaler - «Internationalisierung» von Forschung, Lehre und Studium lautet das Schlagwort, das auch für den DAAD Leitbild ist. Der DAAD ist die Schaltzentrale, wenn es um ausländische Studenten und auch junge Wissenschaftler geht, die für Deutschland interessiert werden sollen oder auch um deutsche Studenten, die sich im Ausland umsehen sollen. Für beide Seiten vergibt er auch Stipendien. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu lnw-Korr Neu in Istanbul und auch im Irak: DAAD weltweit aktiv vom 21.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Светлана Алексиевич и не только: как DAAD помогает белорусам 18.12.2020

Германская служба академических обменов DAAD намерена расширить контакты между студентами и учеными из Германии и Беларуси. DW узнала, каким образом.
FILE PHOTO: The 2015 Nobel literature laureate Svetlana Alexievich arrives for questioning by a state investigative committee in Minsk, Belarus, August 26, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

Светлана Алексиевич приехала в Германию по приглашению DAAD 29.09.2020

Алексиевич находится в Берлине в рамках программы для деятелей искусства, в том числе с целью работы над новой публикацией, сообщила Германская служба академических обменов.
2020, Bonn, Deutschland Aussenansicht des Gebäudes des DAAD in Bonn, Der Deutsche Akademische Austauschdienst e. V. ist eine Gemeinschaftseinrichtung der deutschen Hochschulen und Studierendenschaften zur Pflege ihrer internationalen Beziehungen, die 1925 gegründet wurde.

Почему число 13 оказалось счастливым для студентов 05.08.2020

5 августа 1950 года служба академических обменов DAAD возобновила свою работу в полном объеме и провела первое заседание в Бонне, где и по сей день расположена ее штаб-квартира.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau traegt am 06.12.2018 in einer Wohnung in Hamburg einen Doktorhut und haelt Geldscheine in den Haenden (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Образование в Германии: как обеспечить себе финансирование 02.07.2020

Вы хотите учиться в немецком вузе? В Германии есть целый ряд фондов, где студенты из России и других стран могут получить поддержку. Как они работают во время пандемии.

11.03.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Hörsaal der Universität Stuttgart. Der Start des Sommersemesters wurde aufgrund der Verbreitung des Coronaviruses verschoben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

Коронавирус и образование: кто поможет иностранным студентам в Германии? 24.04.2020

Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau traegt am 06.12.2018 in einer Wohnung in Hamburg einen Doktorhut und haelt Geldscheine in den Haenden (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Как коронавирус сказался на стипендиях? 09.04.2020

В связи с пандемией немецкие стипендиальные фонды вынуждены работать по-другому. DW узнала, будут ли они платить стипендии и на что рассчитывать студентам из России, Беларуси и Украины.
Leerer Hörsaal | Verwendung weltweit

DAAD отменяет студенческие стажировки в Германии на лето 2020 31.03.2020

Невозможность приступить к обучению в немецких вузах по стипендии DAAD летом 2020 года в организации объяснили тем, что из-за пандемии коронавируса многие вузы в Германии приостановили свою работу.
Bildergalerie Wohnen in deutschen Städten ARCHIV 20916****Blick aus einem restaurierten Hinterhof in der Panoramerstrasse 1 am Alexanderplatz auf den Fernsehturm im Berliner Bezirk Mitte, aufgenommen am 04.03.2016. Foto: Manfred Krause | Verwendung weltweit

Учить немецкий в Германии: пять доступных способов 18.07.2019

Как провести время в Германии с пользой и улучшить знания немецкого языка? DW знакомит с пятью возможностями.
Schwarzes Brett, Freie Universitaet, Habelschwerdter Allee, Dahlem, Berlin, Deutschland / Universitaet, Schwarzes Brett Freie Universitaet Berlin Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что дают молодым белорусам немецкие стипендиальные программы 13.03.2019

Умение работать самостоятельно и возможность самореализации - белорусские менеджер проектов, писатель и организатор кинофестиваля делятся, что вынесли из участия в стипендиальных программах ФРГ.
Ein Junge springt am 11.07.2016 ins Sprungbecken vom Freibad Lister Bad in Hannover (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как попасть в летний университет в Германии 25.06.2018

Лето - время для новых впечатлений и знаний. Хотите выучить немецкий за три недели, приобрести ноу-хау и побыть в роли студента в Германии? Тогда вам - в летний университет!

Показать еще