DAAD - Германская служба академических обменов

Германская служба академических обменов (DAAD) - крупнейшая в мире организация академического обмена для студентов, преподавателией и ученых.
DAAD - организация, объединяющая все немецкие вузы и способствующая развитию международных программ обмена для студентов и ученых. Германская служба академических обменов является крупнейшей немецкой организацией, способствующей развитию международного сотрудничества в сфере высшего образования. Финансируется в основном из государственных источников.
Третий день подряд в России отмечено максимальное число летальных случаев от ковида. В стране стартовала программа ревакцинации. Среди тех, кто сейчас оказывается в больнице с диагнозом ковид, немало и тех, кто полностью вакцинировался. Почему?