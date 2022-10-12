Студенты из РФ в Германии: от дискриминации до поддержки

Яне* 25 лет, она - историк, окончила магистратуру в Москве и хотела бы получить степень доктора наук в Германии. Девушку пригласили в немецкий университет, она нашла профессора для своей работы и подала заявку на баварскую стипендиальную программу Bayhost . "Мне сказали, что у меня хорошие шансы получить эту стипендию, потому что тема моего проекта интересная. Плюс я успевала по срокам, и здесь было достаточно английского языка, немецкий не был нужен" - рассказывает DW Яна. Но 7 марта ей пришел отказ. Девушке сообщили, что организация не может выдавать стипендии россиянам на учебный год 2022/23 из-за постановления баварского правительства от 2 марта - оно решило временно приостановить стипендиальные программы с Россией из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Яна написала протест, в Bayhost ей ответили, что получили много подобных писем и проинформировали об этом баварское правительство, которое выделяет деньги на стипендии. Организация выразила сожаление из-за того, что от войны и санкций страдают невинные студенты, и надежду на скорейший мир, но помочь кандидатке не смогла. Яна обратилась в Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией в Германии (Antidiskriminierungsstelle des Bundes ), но и там ее не смогли поддержать, заявив, в частности, что занимаются случаями дискриминации по признаку происхождения, а гражданство к нему приравнять едва ли возможно. На фоне всего происходящего Яна выступала против войны, она также написала вместе с другими российскими студентам письмо в Европарламент: о том, что они не поддерживают войну России против Украины и что несправедливо лишать студентов доступа к образованию.

Дает ли Bayhost стипендии россиянам?

На учебный год 2020/21 Bayhost получил от россиян 86 заявок на стипендию и одобрил 12 из них, на 2021/2022 пришли уже 124 заявки, из которых были одобрены 11. На 2022/23 в организацию поступило 96 заявок от граждан РФ, в том числе - от Яны. Как сообщили DW в Bayhost, россиянам снова было выдано 11 стипендий. Почему Яна не попала в их число? На этот вопрос DW в организации не ответили, но самой девушке еще весной написали, что в марте приостановили рассмотрение новых заявок из России, но сделали исключение для тех, кто уже был отобран на стипендиальную программу ранее (они могли попросить продлить финансирование), а также для тех, кто уже учится в магистратуре или аспирантуре в Германии.

Яна ни под одну из этих категорий не подпадает: работа над ее проектом начинается только с октября 2022 года. Она рассказывает, что ее профессор тоже был расстроен отказом, особенно с учетом того, что у нее такая тема диссертации, которую в России ей защитить не дадут. Так что сейчас Яна выясняет, сможет ли начать работу над проектом дистанционно, и ждет ответов от других стипендиальных фондов. Она, в частности, подала заявку в DAAD. В 2021 году эта организация одобрила 3122 заявки от граждан России, 697 из них - стипендиальные. Всего на стипендии тогда подались 1047 человек. В DAAD говорят, что видят большой интерес к учебе и исследованиям в Германии со стороны россиян, и ожидают, что в этом году он будет на уровне 2021 года. Свежей статистики пока нет, так как прием и рассмотрение заявок продолжаются.

На сайте Bayhost тоже сказано, что граждане России могут подавать заявки на учебный год 2023/24, прием открыт до 1 декабря. Есть ли у них шансы на одобрение? DW отправила запрос с этим вопросом, но на момент публикации материала не получила на него ответ.

"Мне все время было страшно, что меня отчислят"

Даня, в отличие от Яны, уже находится в Германии. Она успешно окончила бакалавриат по компьютерной лингвистике в НИУ ВШЭ в Москве и поступила в Потсдам в магистратуру по когнитивным системам. На втором курсе подала свое исследование на грант Фонда имени Фридриха Вингерта (Friedrich-Wingert-Stiftung ). Грант она выиграла, одним из его условий было участие в конференции Digital Medical Expertise & Application, на которой встречаются ученые и эксперты из области Digital Health.

Первый раз молодая исследовательница выступила на ней в сентябре 2021 года - из-за ковида конференция проходила онлайн. По словам Дани, организовано все было очень профессионально, ей понравилось выступать и отвечать на содержательные вопросы. Вторая сессия была назначена на 27 апреля 2022-го. Но Даню к участию в ней не допустили, и она до сих пор не может получить внятного ответа, по какой причине. "24 февраля я была в Москве - прилетела навестить своих родных и близких во время каникул. Мне позвонил папа и сказал, что надо немедленно уезжать. Я сразу написала организаторам конференции, что не знаю, смогу ли приехать, и они отнеслись с пониманием, сказали, что придумают альтернативный способ отчетности", - рассказала Даня.

Она улетела в Германию 25 февраля, но, как сама говорит, была тогда в "совершенном ступоре" и целыми сутками волонтерила, а после полетела к своему молодому человеку в Грузию. Уже 7 марта она ответила организаторам конференции, что сможет приехать, и спросила, смогут ли они компенсировать ей затраты на дорогу. "А в ответ я получила то, чего совершенно не ожидала. Мне сообщили, что не могут подтвердить мое участие, - рассказывает она DW. - На мое письмо с вопросом, на каких основаниях они мне отказали, они ничего не ответили. На все дальнейшие вопросы они предлагали поучаствовать в конференции через год, в случае, если война закончится, а политическая ситуация улучшится".

Девушка подозревает, что ей отказали из-за ее русской фамилии, но подтверждения этому у нее нет. Она связалась с правозащитниками из Союза по борьбе с дискриминацией и по работе в сфере образования (Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit ) и попробовала еще раз оспорить решение фонда и организаторов конференции. После этого ей ответили: оказывается, организаторы посчитали, что Даня находится в России и физически не сможет приехать на конференцию.

Девушка решила доучиться в магистратуре, но говорит, что теперь у нее меньше уверенности в том, что она сможет остаться в Германии. "Я получила израильское гражданство - так немного спокойнее. Потому что мне все время было страшно, что из-за этой истории с грантом меня отчислят, что мне придется вернуться в Россию - не только к любимым, но и к ментам с автозаками. Я чувствую, что в Германии я никому не сдалась. А наукой сложно заниматься в одиночестве", - говорит она.

В Берлине не видят дискриминации

По данным сайта Statista за август 2022 года, сейчас в Германии учится более 14 500 российских студентов,по количеству они занимают седьмое место среди всех иностранцев в немецких университетах. В Федеральном ведомстве по борьбе с дискриминацией DW сказали, что студенты - не их профиль, и посоветовали обратиться за статистикой по жалобам в университетские организации. AStA - студенческая организация при Свободном университете Берлина (Freie Universität Berlin) - подтвердила, что обращения от россиян были, и подчеркнула, что, по сравнению с обращениями от украинцев, число обратившихся русских студентов совсем небольшое. В основном у AStA просили совета о том, как сменить университет, какие у них права как у бежавших от войны наряду с украинцами, обращались также и те, кто может подлежать мобилизации. Жалоб на дискриминацию Asta от россиян не получала. В похожей организации (Antidiskriminierungsberatung ) другого берлинского университета - имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - сказали, что у них от россиян тоже не было обращений такого толка.

Кампус Свободного университета в Берлине Фото: Britta Pedersen/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

В международном отделе Берлинского университета имени Гумбольдта DW рассказали, что к ним обратилось три человека, которые на фоне мобилизации в России надеются на ускоренную и упрощенную процедуру зачисления в университет Гумбольдта. В отделе говорят, что не могут сделать исключение. В июне отдел проводил встречу, на которой все могли поделиться своим опытом: в университете никто не сталкивался с дискриминацией, неприятные случаи происходили где-то вне, например, в банках или в детских садах.

В этот университет по программе обмена приехала Ева, в Москве она училась в НИУ ВШЭ на фундаментальной и компьютерной лингвистике, а в Берлине выбрала направление English studies. "Мой семестр за рубежом должен был закончиться 28 февраля, на эту дату уже были куплены билеты, заканчивалась виза и аренда общежития, но после 24 февраля я приняла решение остаться в Берлине. Я сразу же забронировала дату на получение новой визы, написала в несколько инстанций университета и в общежитие. Несколько дней негде было жить, ночевала у знакомых и в дешевых хостелах", - говорит Ева. По ее словам, ей моментально продлили пребывание еще на один семестр, дали визу и новую комнату в том же общежитии, где она жила раньше. В июне девушка пришла на организованную университетом встречу для студентов из России: "Встреча была не очень формальной, с чаем и сладостями, с нами мило поболтали, спросили, как дела, как учеба, как к нам относятся, нет ли дискриминации. Все сказали, что все хорошо".

Там же студентам сообщили, что университет прекращает сотрудничество и программы обмена с Россией, но указали, что можно подаваться на обычные программы в Германии и получить консультацию об этом. В марте у Евы не было долгосрочных планов: она ходила на антивоенные демонстрации и помогала беженцам из Украины. Сейчас девушка решила, что не будет возвращаться в Москву, а поступит на бакалавриат в один из берлинских университетов. "Это решение было не самым легким, так как приходится оставлять уже начатую в России учебу, работу, семью и друзей, но сейчас я чувствую, что оно правильное", - говорит Ева.

Поддержка от универистета и фонда

Примерно так же себя чувствует Дима. Он приехал в Бонн в 2021 году учиться в магистратуре по географии. "Политические основания для отъезда тоже были, - отмечает студент, - но я и представить себе не мог, что рванет так быстро и так сильно". По его словам, после 24 февраля отношение к нему в университете не изменилось. "К студентам из России и Беларуси в Боннском университете не было применено никаких санкций. Скоро после начала войны университет опубликовал на сайте официальное сообщение, что они и не думали нас отчислять, мы можем продолжать нормально учиться. Также был организован телефон доверия - туда могли позвонить со своими проблемами студенты не только из Украины, но также из России и Беларуси". Мама Димы - из Украины, а папа - коренной петербуржец, для их семьи представить то, что происходит сейчас, было просто невозможно.

Боннский университет Фото: picture-alliance/imageBROKER/S. Ziese

"Так как я помогал беженцам и чувствовал себя весь март крайне подавленно, мне было сложно дописать экзаменационную работу. Я написал профессору письмо с просьбой отложить дедлайн на неделю. Мгновенно получил ответ, что да, разумеется, и теплые пожелания моей семье", - говорит Дима. Помимо университета, молодого человека поддержал Фонд им. Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung ). Этот фонд занимается поддержкой как немецких, так и иностранных студентов, имеющих опыт общественной деятельности и разделяющих демократические ценности. Через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ в Украину фонд провел встречу для российских студентов. Как рассказал Дима: "Нам в очередной раз подтвердили, что ни в коем случае не будут лишать нас поддержки, и что фонду важно и дальше помогать студентам из России, разделяющим демократические и антивоенные ценности".

*Имена героев текста изменены по их просьбе.