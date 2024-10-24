Жизнь немцев становится все ярче

Жители Германии стали активнее использовать яркие цвета, говорят эксперты. Это связано и с психологией. Люди хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Однако авторынок эта тенденция пока не затронула.

Мода на вызывающие эмоции цвета возвращается. Это касается и одежды, и предметов интерьера, и других окружающих человека вещей, уверена тренд-аналитик Габриэла Кайзер (Gabriela Kaiser). "Люди снова используют больше ярких цветов, чтобы подчеркнуть контрастность или выразить точку зрения", - цитирует эксперта из немецкого Ландсберга информационное агентство dpa. По мнению Габриэлы Кайзер, это связано с тем, что люди на фоне многочисленных кризисов хотят испытывать больше оптимизма.

В последние годы в социальных сетях, в частности в Instagram, была популярной мода на монохром. Это нашло отражение и в реальной жизни. Но сегодня люди хотят обновления и выражения своего стиля с помощью разных цветов, констатирует Габриэла Кайзер. "Сейчас на выставках часто встречается красный цвет - например, красный стул или кресло", - говорит тренд-аналитик. Она отмечает, что этот цвет ассоциируется с энергией, динамикой и силой, это своего рода сигнал - "смотрите сюда".

Цвет отражает личность

Психолог Аксель Бютер (Axel Buether) советует осознанно использовать цвета, чтобы подчеркнуть какие-то детали. Для этого порой достаточно яркой сумки или пестрого ежедневника. "Благодаря этому создается впечатление большей открытости", - отмечает психолог, преподающий визуальную коммуникацию в Университете Вупперталя. По мнению профессора Бютера, цвет способен не только поднять настроение, но и сигнализирует, что человек хочет выделиться из массы и продемонстрировать свою индивидуальность.

Психолог советует быть более смелыми при выборе цвета. Он подчеркивает, что это демонстрирует жажду жизни, многосторонность и разнообразие: "Цвета работают как отражение личности. Они могут показать открытость, творческую жилку и спонтанность". Профессор Бютер предполагает, что 60-70 процентов мозговой активности используются на восприятие цветов. "Нас очень интересуют цвета этого мира", - подчеркивает психолог.

Цветовая гамма мебели меняется

Тренд на расширение используемой цветовой палитры затронул и мир мебели. Это показала прошедшая в январе в Кельне ярмарка IMM - крупнейший в Германии смотр отрасли для дизайнеров и производителей мебели. Они использовали, например, "цвет года" от ведущего производителя красок Pantone - "персиковый пух". Но и в целом модных натуральных и светлых тонов стало заметно больше. Чаще стали использоваться и яркие краски - например, чтобы, как и в одежде, расставить акценты.

Этот тренд затронул даже садовую мебель, которая раньше из соображений функциональности была, как правило, темной. Теперь же производители чаще предлагают сделать выбор в пользу белого или бежевого. Кроме того, дизайнеры на ярмарке подчеркивали возможность играть с контрастами одного цвета. Это придает объем и глубину помещению, оформленному таким образом.

Одного тренда в современном мире быть не может

По мнению Акселя Бютера, одного тренда в современном мире быть не может - исключением могут являться разве что диктаторские режимы. Поэтому некоторые люди всегда будут делать ставку на монохром. "Особенно в кризисные времена страх может привести к желанию привлекать как можно меньше внимания к себе", - замечает психолог. Люди думают, что сокращение цветовой гаммы сделает мир проще и понятнее. Кроме того, некоторые выбирают неброские тона из опасения сделать неправильный выбор. Это особенно касается деловой одежды, которая, по словам немецкого профессора, используется в качестве своего рода защиты.

Поэтому неудивительно, что авторитетный Институт цвета Pantone, объявляя о трендовых цветах 2025 года, поставил на первое место оттенок серого "лунный луч".

Немцы любят автомобили классических цветов Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Немцы предпочитают серые автомобили

Что касается автомобилей, то в Германии ситуация "одноцветная". Их нельзя быстро заменить, как одежду или предметы интерьера, поэтому отдается предпочтение привычным классическим цветам, в данный момент яркие цвета почти отсутствуют. Так, по данным Федерального автотранспортного ведомства, в первые семь месяцев этого года каждый третий поставленный на учет новый автомобиль был серого или серебряного цвета. В тройку наиболее популярных цветов попали также черный и белый - 26 и 20 процентов соответственно. Лишь затем - и только с большим отрывом - следуют синий (8,7 процента) и красный (5 процентов).

"С началом двухтысячных годов автомобили в значительной степени потеряли цвет", - констатирует Аксель Бютер. "Раньше это было иначе, что хорошо заметно благодаря олдтаймерам". Профессор отмечает, что машины не являются для большинства предметом роскоши, с которым хочется ассоциироваться. В большей степени машины стали техническим средством, не вызывающим эмоциональной привязанности.

Любимый цвет немцев - синий

Любопытно, что в случае с велосипедами дело обстоит иначе. Тут популярностью пользуются и яркие цвета - многим хочется выразить индивидуальность и удовольствие от движения. По мнению Акселя Бютера, страстность, как правило, выражается в использовании разных цветов, рассудительность - в монохроме.

При этом любимым цветом немцев, по словам психолога, является синий. Это, по словам Акселя Бютера, показывают многие опросы. Несмотря на то, что этот цвет используется сегодня правопопулистской партией "Альтернатива для Германии", на самом деле он ассоциируется с открытостью и позитивным настроем. "Однако это, конечно, не означает, что немцы покупают себе все только синее или красят в синий цвет стены в своем доме", - заключает эксперт.