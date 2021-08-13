 Сосисочный спор в Германии: экс-канцлер Шрёдер выступил в защиту карривурст | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2021

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Культура и стиль жизни

Сосисочный спор в Германии: экс-канцлер Шрёдер выступил в защиту карривурст

Volkswagen решил убрать из меню своей столовой мясные блюда, включая сосиску карривурст. На защиту "святого" встал бывший канцлер ФРГ - и подлил масла в огонь дискуссии.

Сосиска с соусом карри - популярный немецкий фастфуд

Карривурст, легендарная сосиска с соусом карри, рецепт которой придумали еще в конце 1940-х в Берлине, - немецкий национальный фастфуд. И предлагают его не только в закусочных, но и в качестве полноценного обеда в производственных столовых. Более того: на протяжении почти трех десятилетий карривурст была самым популярным блюдом, которое заказывали в немецких столовых, и лишь в 2020-м, в пандемию, она уступила первенство спагетти болоньезе. И в столовых предприятий Volkswagen до пандемии карривурст была хитом продаж: рабочие VW съедали до семи миллионов сосисок в год. Но в этом августе концерн решил порвать с традицией. На защиту сосиски встал бывший канцлер ФРГ.

Карривурст - фирменный продукт Volkswagen

Карривурст от Volkswagen - такой же марочный продукт, как и автомобили. Сосиски для столовых концерна изготовляют в собственном мясоразделочном цеху. Этому продукту даже отведен отдельный номер в фирменном каталоге. Но учитывая то, что все больше немцев сокращают потребление мяса, автогигант решил предложить своим сотрудникам альтернативу.

Штаб-квартира концерна в Вольфсбурге

Штаб-квартира концерна в Вольфсбурге

С конца августа в столовой Markenhochhaus, штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге, можно будет подкрепиться только вегетарианскими и веганскими блюдами. И лишь изредка в меню будет рыба. Такую кулинарную реформу концерн объясняет пожеланиями самих сотрудников и заботой об экологии. В производственной столовой в Ганновере ее уже претворили в жизнь.

Бывший бундесканцлер топит за сосиски

Однако не все в коллективе будут рады новшеству. Еще с началом пандемии, когда сотрудникам концерна стали предлагать карривурст лишь раз в неделю, многие выступили с протестом. И чтобы вернуть сосиску в ежедневное меню, пришлось даже вмешиваться профсоюзам. Нынешнее нововведение, справедливости ради, также нельзя назвать радикальным покушением на святое: буквально в нескольких метрах в меню другой столовой концерна все останется по-прежнему, включая и сосиски.

Тем не менее решение сократить сосисочную квоту вызвало в Германии дискуссию. К ней подключился и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). "Если бы я все еще был в наблюдательном совете VW, этого не произошло бы", - написал он пост с соцсети LinkedIn и запустил хештег #rettetdieCurrywurst. При этом он отметил пользу вегетарианского питания и признался, что сам периодически придерживается его. "Но вообще без карривурст? Нет!", - возмущается бывший политик. Герхард Шрёдер сомневается, что сотрудники сами захотели отказаться от этого блюда, и называет карривурст с картошкой фри "энергетическим батончиком" для рабочих на производстве.

Энергетический батончик к выборам в бундестаг?

О любви бывшего федерального канцлера к сосискам известно еще с 1990-х. В 2002 году, знакомя Джоржда Буша-младшего с немецкой кухней, канцлер ФРГ заказал для него в берлинском ресторане карривурст и яблочный штрудель. В соцсетях и немецких СМИ его эмоциональное выступление в поддержку карривурст вызвало волну комментариев самого разного характера.

Экс-канцлер Герхард Шрёдер - известный ценитель карривурст

Экс-канцлер Герхард Шрёдер - известный ценитель карривурст

Производители сосисок, пользуясь случаем, с юмором рекламируют свой продукт. Другие топят за вегетарианство. Есть также мнение, что Шрёдер пытается помочь в нынешней кампании по выборам в бундестаг партии СДПГ, которую сам возглавлял до 2004 года. Обращение к таким простым и понятным вещам, как сосиски в меню столовых, может вызвать симпатии у рабочих, чьи интересы партия представляет. Но поможет ли этот "энергетический батончик" социал-демократам - другой вопрос. "Сомнительно. Не только сосиски могут стать устаревшими", - отмечает, в частности, портал Spiegel Online, ведь в эпоху электромобилей меняются и предпочтения избирателей.

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    Сосиска с карри

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  • Белые сардельки

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    Белые сардельки

    Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем. И, конечно, запивают пивом.

  • Братвурст

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    На гриле и сковороде

    Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.

  • Нюрнбергские колбаски

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    Нюрнбергские колбаски

    Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.

  • Кровяная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Кровяная колбаса

    Кровяную колбасу (Blutwurst) действительно готовят из крови - бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".

  • Ливерная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Ливерная колбаса

    Ее мажут на хлеб, крекеры, свежую булочку. Вариантов ливерной колбасы (Leberwurst) множество, но один ингредиент обязателен - печенка. Телячьей, свиной, гусиной или утиной печенки в готовой колбасе - до 40 процентов. Остальное - различные добавки, в частности, субпродукты, животные жиры, яйца, масло, лук и чеснок.

  • Чайная колбаса

    Какие сосиски едят немцы

    Чайная колбаса

    Сырокопченой колбасе, которую в Германии называют чайной (Teewurst), всего сто лет с небольшим. Впервые ее стали делать в городке Рюгенвальд в Померании (сейчас это Польша). Нежная по консистенции колбаса с высоким содержанием жира (40%) и слегка кисловатым вкусом очень популярна.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Контекст

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