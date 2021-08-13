Сосисочный спор в Германии: экс-канцлер Шрёдер выступил в защиту карривурст

Volkswagen решил убрать из меню своей столовой мясные блюда, включая сосиску карривурст. На защиту "святого" встал бывший канцлер ФРГ - и подлил масла в огонь дискуссии.
Карривурст, легендарная сосиска с соусом карри, рецепт которой придумали еще в конце 1940-х в Берлине, - немецкий национальный фастфуд. И предлагают его не только в закусочных, но и в качестве полноценного обеда в производственных столовых. Более того: на протяжении почти трех десятилетий карривурст была самым популярным блюдом, которое заказывали в немецких столовых, и лишь в 2020-м, в пандемию, она уступила первенство спагетти болоньезе. И в столовых предприятий Volkswagen до пандемии карривурст была хитом продаж: рабочие VW съедали до семи миллионов сосисок в год. Но в этом августе концерн решил порвать с традицией. На защиту сосиски встал бывший канцлер ФРГ.
Карривурст от Volkswagen - такой же марочный продукт, как и автомобили. Сосиски для столовых концерна изготовляют в собственном мясоразделочном цеху. Этому продукту даже отведен отдельный номер в фирменном каталоге. Но учитывая то, что все больше немцев сокращают потребление мяса, автогигант решил предложить своим сотрудникам альтернативу.
С конца августа в столовой Markenhochhaus, штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге, можно будет подкрепиться только вегетарианскими и веганскими блюдами. И лишь изредка в меню будет рыба. Такую кулинарную реформу концерн объясняет пожеланиями самих сотрудников и заботой об экологии. В производственной столовой в Ганновере ее уже претворили в жизнь.
Однако не все в коллективе будут рады новшеству. Еще с началом пандемии, когда сотрудникам концерна стали предлагать карривурст лишь раз в неделю, многие выступили с протестом. И чтобы вернуть сосиску в ежедневное меню, пришлось даже вмешиваться профсоюзам. Нынешнее нововведение, справедливости ради, также нельзя назвать радикальным покушением на святое: буквально в нескольких метрах в меню другой столовой концерна все останется по-прежнему, включая и сосиски.
Тем не менее решение сократить сосисочную квоту вызвало в Германии дискуссию. К ней подключился и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). "Если бы я все еще был в наблюдательном совете VW, этого не произошло бы", - написал он пост с соцсети LinkedIn и запустил хештег #rettetdieCurrywurst. При этом он отметил пользу вегетарианского питания и признался, что сам периодически придерживается его. "Но вообще без карривурст? Нет!", - возмущается бывший политик. Герхард Шрёдер сомневается, что сотрудники сами захотели отказаться от этого блюда, и называет карривурст с картошкой фри "энергетическим батончиком" для рабочих на производстве.
О любви бывшего федерального канцлера к сосискам известно еще с 1990-х. В 2002 году, знакомя Джоржда Буша-младшего с немецкой кухней, канцлер ФРГ заказал для него в берлинском ресторане карривурст и яблочный штрудель. В соцсетях и немецких СМИ его эмоциональное выступление в поддержку карривурст вызвало волну комментариев самого разного характера.
Производители сосисок, пользуясь случаем, с юмором рекламируют свой продукт. Другие топят за вегетарианство. Есть также мнение, что Шрёдер пытается помочь в нынешней кампании по выборам в бундестаг партии СДПГ, которую сам возглавлял до 2004 года. Обращение к таким простым и понятным вещам, как сосиски в меню столовых, может вызвать симпатии у рабочих, чьи интересы партия представляет. Но поможет ли этот "энергетический батончик" социал-демократам - другой вопрос. "Сомнительно. Не только сосиски могут стать устаревшими", - отмечает, в частности, портал Spiegel Online, ведь в эпоху электромобилей меняются и предпочтения избирателей.
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