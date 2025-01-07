В Facebook и Instagram отменяют фактчекинг

Марк Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram и Threads больше не будут строго модерировать контент пользователей, и обвинил Европу в "институционализации цензуры".

Марк Цукерберг признал наличие цензуры в соцсетях Facebook, Instagram и Threads и объявил о резком ослаблении модерации контента. С таким видеообращением глава компании Meta Platforms Inc. выступил во вторник, 7 января.

Facebook и Instagram отказываются от сторонних фактчекеров

Сейчас в соцсетях группы Meta действует система проверки фактов (фактчекинга). Как сказано на сайте Facebook, этим занимаются "независимые сторонние организации по проверке фактов, прошедшие сертификацию независимой Международной сети по проверке фактов или Европейской сети по проверке фактов".

Теперь Цукерберг объявил об отмене этой системы, так как она, по его словам, скатилась к цензуре. Взамен бизнесмен вводит систему Community Notes ("Заметки сообщества"), которая уже действует в соцсети X Илона Маска. Там сами пользователи жалуются на недопустимый контент и правят ошибки. Цукерберг прямо сказал, что новая система будет "похожа на X".

"Когда Трамп был избран в 2016 году, традиционные СМИ безостановочно писали, как дезинформация угрожает демократии. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы, не став при этом арбитрами истины. Но фактчекеры оказались слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали, особенно в США", - признал Цукерберг.

Цукерберг: Значительно сократим объем цензуры

"Пора вернуться к нашим истокам в вопросе свободного выражения мнений в Facebook и Instagram, - заявил глава Meta. - Правительство и традиционные СМИ все больше и больше стремятся к цензуре. Многое из этого очевидно связано с политикой".

"Мы создали множество сложных систем, чтобы модерировать контент. Но проблема сложных систем в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют только 1% контента, это все равно миллионы людей. И мы достигли точки, когда стало слишком много ошибок и цензуры", - продолжил Цукерберг, пообещав "восстановить свободу выражения мнений на наших платформах".

По его словам, отныне в Facebook, Instagram и Threads упрощается политика регулирования контента. Руководство соцсетей намерено "отказаться от множества ограничений в таких темах, как иммиграция или гендер, если они не совпадают с дискурсом в традиционных СМИ".

Будет изменен и подход к регулированию контента. Это делается, "чтобы снизить ошибки, на которые приходится подавляющее большинство случаев цензурирования на нашей платформе", сказал Цукерберг. По его словам, теперь автоматические фильтры Meta будут блокировать только тяжелые нарушения, а в выявлении незначительных - доверять пользователям.

"Проблема в том, что фильтры допускают ошибки. Они блокируют слишком много контента, который не должны. Открутив их назад, мы намерены значительно сократить объем цензуры на наших платформах", - сказал Цукерберг. Он также пообещал вернуть в рекомендации политический контент, так как, "кажется, мы сейчас в новой эре".

Кроме того, Цукерберг решил, что команды Meta по модерации контента переместят из Калифорнии в Техас. Ранее такое же решение о SpaceX принял Илон Маск.

Цукерберг: В Европе институционализирована цензура

В конце обращения Цукерберг пообещал, что будет бороться с цензурой и в других странах, в том числе европейских, вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы будем работать с президентом Трампом, чтобы возражать властям стран по всему миру, которые притесняют американские компании и продвигают цензуру. В США самая сильная в мире конституционная защита свободы слова. Европа приняла больше всего законов для институционализации цензуры, осложнивших создание там чего-либо инновационного", - сказал Цукерберг. Он также упомянул цензуру в Латинской Америке и Китае.

Реакция Илона Маска

"Это круто", - прокомментировал Илон Маск обращение Цукерберга. Маск также репостнул мнение пользователя X, который написал, что глава Meta "идет полностью против цензуры, следуя за Илоном и X".