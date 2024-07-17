Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб SpaceX в Техас

Основатель SpaceX Илон Маск на фоне принятия в Калифорнии закона о защите ЛГБТ-детей в школах объявил о переносе штаб-квартиры этой компании из Калифорнии в Техас. "Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как против семьи, так и против компаний, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас", - написал Маск в соцсети X вечером во вторник, 16 июля.

Так предприниматель отреагировал на твит другого пользователя о том, что губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом 15 июля подписал закон, запрещающий местным школам устанавливать правила, которые требуют уведомлять родителей, если их ребенок идентифицирует себя как трансгендер. "Заберите своих детей из государственных школ", - написал пользователь, комментируя этот закон.

Закон о защите ЛГБТ-детей

Калифорния стала первым американским штатом, принявшим закон, который запрещает школам информировать родителей о смене гендерной идентичности учащихся. Сторонники закона считают, что он поможет защитить конфиденциальность тех, кто принадлежит к ЛГБТК, и предотвратить их принудительное раскрытие, не позволяя школьному персоналу вмешиваться в детско-родительские отношения. Предупреждать родителей о гендерной идентификации детей в учебных заведениях требовали школьные советы.

После принятия закона Илон Маск написал, что это законодательство "приводит к массовому ущемлению родительских прав и подвергает детей риску необратимого ущерба".

Осенью 2021 года Маск уже перенес из Калифорнии в Техас штаб-квартиру основанной им компании Tesla. В Остине в Техасе Tesla строит второй сборочный завод. Тогда предприниматель объяснил перенос штаб-квартиры тем, что Tesla планирует "масштабироваться". Телеканал CNBC отмечал, что в Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога и перенос "может сэкономить Маску миллиарды долларов".