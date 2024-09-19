Что несет региону успех исламистов на выборах в Иордании?

Исламисты выиграли парламентские выборы в Иордании отчасти из-за своей поддержки ХАМАС в секторе Газа. Вызовет ли их успех кризис в стране и как отразится на всем регионе?

До выборов в парламент Иордании, которые состоялись в начале сентября, самая популярная политическая партия страны, Фронт исламского действия (ФИД), регулярно устраивала акции протеста против военной кампании Израиля в секторе Газа, начатой в ответ на атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, и недавних вторжений ЦАХАЛ на оккупированный Западный берег реки Иордан.

В ходе таких акций сторонники партии выкрикивали пропалестинские лозунги, а также требовали, чтобы Амман разорвал мирный договор с Израилем, подписанный в 1994 году.

Возможно, учитывая гнев в Иордании по поводу последствий для гражданского населения войны в секторе Газа, а также тот факт, что около половины иорданцев имеют палестинские корни, не стоит удивляться тому, что ФИД добился впечатляющего успеха на парламентских выборах.

Лучший результат для исламистов за последние 35 лет

ФИД, политическое крыло международной религиозно-политической организации "Братья-мусульмане", стала крупнейшей политической силой в парламенте, получив 31 из 138 мест и в три раза увеличив свое представительство по сравнению с выборами 2020 года. "Братья-мусульмане", действующие по всему Ближнему Востоку, являются старейшей и самой большой исламистской организацией Иордании.

ФИД назвала героем иорданца, который в начале сентября застрелил трех израильтян на границе между Иорданией и оккупированным Западным берегом реки Иордан Фото: Mahmoud Illean/AP/picture alliance

Результат голосования стал лучшим для исламистов за последние 35 лет. По мнению наблюдателей, отчасти их успех был обусловлен тем, что ФИД сфокусировал свою кампанию на войне в секторе Газа. Но этой партии - помимо консервативного мусульманского электората - удалось привлечь на свою сторону и другие группы общества. В определенной степени это объясняется тем, что Ахмад Шарави, аналитик консервативного американского Фонда защиты демократий, называет "атмосферой разочарования".

В Иордании сейчас наблюдается экономическая стагнация и рост безработицы, при этом такие важные отрасли, как туризм, сильно страдают от войны в секторе Газа. Избиратели не верят, что политики могут изменить к лучшему ситуацию, о чем свидетельствует низкая явка - к избирательным урнам пришли только 32% иорданцев, имеющих право голоса.

"Исламисты завоевали репутацию единственной политической силы, способной и желающей бросить вызов статус-кво и потребовать от правительства подотчетности", - считает Шарави.

Как много изменений может реально принести победа ФИД?

Между тем победа исламистов не приведет ко многим изменениям в стране. Иордания - конституционная монархия, и хотя в стране проводятся парламентские выборы, почти вся политическая власть находится в руках короля Абдаллы II. У парламента ограниченные полномочия, кандидатуры премьер-министра, сенаторов и министров предлагает король.

Однако в Иордании наметилось некоторое движение в сторону политических реформ, и отчасти поэтому ФИД и удалось добиться таких успехов. С 2022 года на каждых следующих выборах предполагается выделять все больше мест для политических партий, а не ориентировать избирателей на племенных либо религиозных лидеров или же на этническое представительство.

На этих выборах 41 место в парламенте, или 30%, было отдано политическим партиям. В 2028 году этот показатель увеличится до 50%, а в 2032-м - до 65%. Если политические реформы будут продолжены, то ФИД может занять доминирующее положение в парламенте.

Король Иордании Абдалла II и генсек НАТО Йенс Столтенберг, ноябрь 2023 года Фото: NATO

Однако на данный момент партия мало что может сделать, кроме как потенциально создавать проблемы в парламенте, используя такие политические инструменты, как право заслушать с отчетом министров, пояснил в интервью DW иорданский исследователь Хассан Абу Хания, эксперт по местным исламистским партиям. "Мы, наверняка, станем свидетелями призывов к вынесению вотума недоверия, новых отчетов от министров и требований дать разъяснения", - предположил Абу Хания.

"ФИД может, например, попытаться сорвать усилия правительства по принятию некоторых законов, - добавляет Нил Куиллиам, эксперт по Ближнему Востоку, научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House. - Но при этом партия должна следовать парламентскому регламенту и, действуя так, показывать, что является частью официальных структур власти".

А если консервативные политические партии выступят единым блоком, то Фронт исламского действия окажется в меньшинстве, уточняет в интервью DW Гаит аль-Омари, старший научный сотрудник Вашингтонского института Ближневосточной политики.

Может ли ФИД сорвать политические реформы в Иордании?

"Консерваторы в иорданском истеблишменте воспримут результаты выборов как подтверждение их опасений по поводу политических реформ", - продолжает аль-Омари. И отмечает, что движущей силой последних является король, который, похоже, привержен переменам.

"В краткосрочной перспективе Иордания продолжит реформы, - прогнозирует аналитик. - В более долгосрочной все будет зависеть от того, решит ли ФИД сотрудничать с правительством или выберет конфронтационный подход".

Например, по словам Гаита аль-Омари, парламент должен дать согласие на назначение предложенных королем членов нового правительства. Если же депутаты вынесут вотум недоверия, то смогут заставить провести новый отборочный тур. "Однако на данный момент нет никакой непосредственной угрозы политическому порядку в Иордании, - убежден аль-Омари. - Это (крупное представительство ФИД в парламенте. - Ред.) представляет собой политический вызов - но пока не кризис".

В Иордании есть более серьезные проблемы, чем исламисты

В некотором смысле, возможно, иорданский король даже приветствовал победу Фронта исламского действия. Присутствие в структурах власти представителей такого умеренного религиозного движения, как ФИД, дает иорданскому обществу возможность "выпустить пар", поскольку местные жители все больше возмущаются и расстраиваются из-за израильской военной кампании в секторе Газа, указывает Хассан Абу Хания.

"Я не думаю, что король Абдалла II обеспокоен результатами выборов, - соглашается эксперт Chatham House Куиллиам. - Его больше волнует война Израиля против ХАМАС, активность поселенцев на Западном берегу Иордана, а также подстрекательские действия и комментарии некоторых министров израильского правительства. Все это представляет угрозу стабильности в регионе и благополучию Иордании".

ФИД организовала несколько крупнейших в регионе акций протеста против действий Израиля в секторе Газа Фото: Alaa Al Sukhni/REUTERS

На протяжении многих лет отношения Аммана с "Братьями-мусульманами" не раз менялись, напоминает Куиллиам. Одно время организация была запрещена, в другие годы - включена в политический процесс.

"Учитывая настроения в обществе в настоящее время - в секторе Газа погибли более 40 000 палестинцев (по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС. - Ред.) - король, скорее всего, доволен тем, что народное недовольство было канализировано через парламент, где им можно управлять. Результат выборов рассматривается как нужный, потому что происходит не только "выпускание пара" (в обществе. - Ред.), но и у короля появляется возможность предупредить своих международных партнеров о том, что цена поддержки Израиля и отказа от поддержки своей страны несет в себе более серьезные риски для региона", - подвел итог Нил Куиллиам из Chatham House.