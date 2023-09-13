Что молодожены делали на футбольном поле в Ганновере

На футбольном стадионе Ганновера состоялось весьма необычное для этого места мероприятие - впервые в его истории две пары молодоженов сказали здесь друг другу "да". Как сообщил информационному агентству epd представитель городской администрации Удо Меллер (Udo Möller), изначально планировалось, что браки будут зарегистрированы прямо на игровом поле "Хайнц фон Хайден Арены", где проводит свои матчи местный футбольный клуб "Ганновер 96", однако из-за дождя церемонию пришлось перенести в VIP-ложу, но "с видом на поле". Обе пары сопровождали приглашенные гости.

Первая регистрация брака на стадионе футбольного клуба "Ганновер 96" Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

В будущем ЗАГС города Ганновер хочет включить стадион в список специальных мест для проведения свадебных церемоний. С мая 2024 года на стадионе запланировано пять дат, в которые 25 пар смогут зарегистрировать здесь свой брак. Однако при этом молодоженам придется инвестировать внушительную сумму - проведение торжественного мероприятия в этом особенном месте стоит 537 евро. Кроме футбольного поля, в столице земли Нижней Саксонии разрешается также проводить свадебные церемонии в зоопарке, в Королевских садах Херренхаузен, в музее карикатуры и графического искусства Вильгельма Буша, в историческом трамвае или на лодке, оборудованной солнечными батареями, на озере Машзее.

Где еще можно зарегистрировать брак на футбольном поле

Ганновер - не единственный город в Германии, где можно расписаться прямо на игровом поле. Уже несколько футбольных клубов открыли свои стадионы для свадеб болельщиков: "Боруссия Дортмунд", "Айнтрахт Франкфурт", "Вердер Бремен", "Майнц 05", "Херта БСК Берлин", "Шальке 04", "Арминиа Билефельд" и "Динамо Дрезден". Как правило, церемонии бракосочетания проводятся в ложе или в фан-зоне, а также в часовнях при стадионе. В отдельных случаях можно даже выйти в самый центр игрового поля, и там сказать "да" своему партнеру. При желании классическое музыкальное сопровождение можно заменить на более милые уху болельщиков речевки и песни фанатов клуба.

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