Самая пышная свадьба средневековой Европы

Этот праздник в баварском Ландсхуте посвящен знаменитой герцогской свадьбе 1475 года и считается крупнейшей исторической реконструкцией в Европе.

Ландсхутская свадьба (Landshuter Hochzeit) - один из самых известных исторических праздников в Германии, посвященных Средневековью. Традиционный фестиваль проводится в баварском Ландсхуте раз в четыре года и продолжается почти месяц. В программе - несколько красочных шествий, рыцарский турнир и конные игры, театральные представления, школа фехтования и много разных других мероприятий.

Ландсхутская свадьба считается крупнейшей исторической реконструкцией в Европе. В 2023 году очередной праздник, перенесенный из-за пандемии фестиваль 2021 года, начался 30 июня и заканчивается 23 июля. Костюмированные процессии в Ландсхуте собирают десятки тысяч зрителей, главная - до ста тысяч человек. Общее число посетителей города за четыре недели достигает полумиллиона гостей.

Ландсхутская свадьба - 2023. Фотогалерея

Император и другие гости

Исторический фестиваль посвящен бракосочетанию одного из важнейших представителей династии Виттельсбахов, герцога Баварско-Ландсхутского Георга Богатого (Georg der Reiche), и Ядвиги Ягеллонки (Hedwig Jagiellonica), дочери польского короля Казимира IV Ягелло. Заключение этого семейного союза в 1475 году имело важное политическое значение для Европы во времена Позднего Средневековья - позволило сформировать союз против усилившейся тогда Османской империи.

Остановку в Ландсхуте по пути в Вену из Кельна сделал император Священной римской империи Фридрих III (Friedrich III). По числу гостей, среди которых в числе прочих знатных особ были многочисленные родственники молодого герцога из Бадена, Вюртемберга и Пфальца, эта свадьба значительно превзошла другие такие большие события в тогдашней Европе - считается самым пышным таким праздником Позднего Средневековья.

Герцог Георг Богатый Фото: Eventpress Herrmann/picture alliance

В течение недели в Ландсхуте за счет жениха приняли более 20 тысяч гостей - расселили, накормили, напоили, а также позаботились о лошадях, на которых они прибыли. Свита одного лишь императора состояла из шести сотен человек. Фридрих III во время свадебного пира вывел невесту на первый танец…

Роскошные торжества достаточно подробно описаны в хрониках, включая сведения о съеденных быках (323), свиньях (285), овцах (1133), ягнятах (1537), телятах (490), гусях (11 500) и курах (40 000).

По приказу герцога владельцам харчевен, пивных и трактиров было запрещено продавать гостям еду и напитки. Снабжение осуществлялось бесплатно через герцогскую кухню. В домах, где проживали знатные гости, работало почти полторы сотни личных поваров, оплаченных женихом.

Городской праздник в Ландсхуте

Первая Ландсхутская свадьба состоялась в 1903 году. Тогда в главной процессии участвовало всего лишь 150 человек в средневековых костюмах. Сейчас во время этого массового спектакля под открытым небом по городу шествует, передвигается верхом, на повозках или каретах около 2400 тысяч актеров-любителей - исключительно из числа местных жителей. В городском обществе, которое занимается организацией праздника, состоит около восьми тысяч человек.

Ядвига Ягеллонка Фото: Piblic Domain

При подготовке большое внимание уделяется внешнему виду - например, прически должны соответствовать традициям эпохи, костюмы выглядеть максимально аутентично, все детали - соответствовать историческим оригиналам и так далее. Особой честью является право исполнить роль жениха и невесты.

"Живое наследие"

В 2018 году национальная комиссия ЮНЕСКО внесла исторический документальный спектакль "Ландсхутская свадьба 1475 года" (www.landshuter-hochzeit.de ) в список Нематериального культурного наследия Германии. Во время фестиваля 2023 года организаторы сообщили о своих планах подать заявку на присвоение празднику международного статуса - включение в программу ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия человечества.

Как сообщает баварская телекомпания BR24, сейчас представители Ландсхута ведут или готовят переговоры с организаторами других таких праздников в Германии и Европе, чтобы обсудить возможности подготовки и подачи совместной заявки, что может увеличить шансы на успех.

На сегодняшний день в этот международный список включено семь традиций, обычаев и ремесел из Германии или по совместным заявкам с немецким участием. Среди них - мастерские по реставрации готических соборов, традиции строительства органов, соколиной охоты и лесосплава.