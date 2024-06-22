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CNN: США заверили Израиль в поддержке в войне с "Хезболлах"

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Власти США обещали помочь Израилю в случае начала полномасштабной войны с "Хезболлах", сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

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Последствия ракетной атаки "Хезболлах" по северу Израиля 12 июня
Последствия ракетной атаки "Хезболлах" по северу Израиля 12 июняФото: Atef Safadi/EPA

Высокопоставленные американские чиновники пообещали поддержать Израиль в случае начала полномасштабной войны с радикальным ливанским шиитским движением "Хезболлах" на северной границе Израиля. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника CNN, заверения в поддержке были лично высказаны израильской делегации, прибывшей в Вашингтон на этой неделе.

Обещание помощи от США прозвучало на фоне участившихся в последние недели взаимных атак Израиля и "Хезболлах", которые усилили опасения полномасштабного конфликта, указывает CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за медленные поставки оружия для военных действий, которые ведет Израиль в секторе Газа. "Невозможно представить, что в последние несколько месяцев администрация не поставляет Израилю оружие и боеприпасы. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу гораздо быстрее ", - цитирует слова Нетаньяху агентство Associated Press.

"Хезболлах" выпустила по северу Израиля 100 ракет

Север Израиля 12 июня подвергся массированной ракетной атаке "Хезболлах". Издание The Times of Israel сообщило, что с территории Ливана были выпущены не менее 100 ракет. Это один из самых масштабных обстрелов, осуществленных "Хезболлах" с начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

За несколько часов до атаки израильские СМИ сообщили о предполагаемом ударе Израиля по югу Ливана, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный командир "Хезболлах" Талеб Сами Абдалла.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 37 тысяч человек, более 85,5 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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