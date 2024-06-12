"Хезболлах" выпустила по северу Израиля более 100 ракет

Масштабная атака на Израиль была предпринята вскоре после сообщений о том, что израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлах".

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" обстреляло ракетами север Израиля, сообщают во вторник, 12 июня, израильские военные и СМИ. Воздушная тревога звучала во многих населенных пунктах Галилеи, в том числе в городах Цфат и Тверия, пишет The Jerusalem Post.

The Times of Israel, ссылаясь на ЦАХАЛ, уточняет, что по северному Израилю было выпущено не менее ста ракет с территории Ливана. Это один из самых масштабных обстрелов, осуществленных "Хезболлах" с начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

По данным израильской армии, около 90 выпущенных с территории Ливана ракет пересекли воздушное пространство страны, часть из них была перехвачена, остальные упали в нескольких местах, в результате чего вспыхнули пожары. О пострадавших или погибших в результате атаки не сообщается.

Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви опубликовал видео в соцсети Х, на котором видно, как израильская ПВО перехватывает ракеты в небе.

Ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлах"

Несколькими часами ранее СМИ сообщили о предполагаемом ударе Израиля по югу Ливана, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный командир "Хезболлах" Талеб Сами Абдалла. Как сообщается, он занимал "генеральскую" должность в военной структуре "Хезболлах" и стал самым высокопоставленным командиром группировки, убитым за время войны в секторе Газа. Позже информацию о его смерти подтвердили и ливанские источники.

По данным арабской редакции телеканала Sky News, в результате удара по зданию, где находился Талеб Сами Абдалла и его приближенные, погибли еще как минимум три командира "Хезболлах". Израиль официально не комментировал произошедшее.