  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

"Хезболлах" выпустила по северу Израиля более 100 ракет

Лиза Ламбрехт
12 июня 2024 г.

Масштабная атака на Израиль была предпринята вскоре после сообщений о том, что израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлах".

https://p.dw.com/p/4gwMG
Израильская ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты
Израильская ПВО "Железный купол" перехватывает ракетыФото: MENAHEM KAHANA/AFP

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" обстреляло ракетами север Израиля, сообщают во вторник, 12 июня, израильские военные и СМИ. Воздушная тревога звучала во многих населенных пунктах Галилеи, в том числе в городах Цфат и Тверия, пишет The Jerusalem Post.

The Times of Israel, ссылаясь на ЦАХАЛ, уточняет, что по северному Израилю было выпущено не менее ста ракет с территории Ливана. Это один из самых масштабных обстрелов, осуществленных "Хезболлах" с начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года.

По данным израильской армии, около 90 выпущенных с территории Ливана ракет пересекли воздушное пространство страны, часть из них была перехвачена, остальные упали в нескольких местах, в результате чего вспыхнули пожары. О пострадавших или погибших в результате атаки не сообщается.

Официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви опубликовал видео в соцсети Х, на котором видно, как израильская ПВО перехватывает ракеты в небе.

Ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлах"

Несколькими часами ранее СМИ сообщили о предполагаемом ударе Израиля по югу Ливана, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный командир "Хезболлах" Талеб Сами Абдалла. Как сообщается, он занимал "генеральскую" должность в военной структуре "Хезболлах" и стал самым высокопоставленным командиром группировки, убитым за время войны в секторе Газа. Позже информацию о его смерти подтвердили и ливанские источники.

По данным арабской редакции телеканала Sky News, в результате удара по зданию, где находился Талеб Сами Абдалла и его приближенные, погибли еще как минимум три командира "Хезболлах". Израиль официально не комментировал произошедшее.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Напряженность на северной границе Израиля с Ливаном в последние недели усиливается. Армия обороны Израиля ведет приграничную борьбу с группировкой боевиков "Хезболла" с тех пор, как 8 октября они начали ракетные обстрелы.
Конфликты26 мая 2024 г.03:25 мин.
Батарея, входящая в израильскую систему ПРО "Железный купол", в пустыне Негев

Угроза эскалации конфликта с Ираном: насколько силен Израиль

Угроза эскалации конфликта с Ираном: насколько силен Израиль

Израиль пообещал, что ответит на удар ракетами и БПЛА, нанесенный Ираном. Это может привести к расширению и обострению конфликта на Ближнем Востоке. Готов ли к этому Израиль?
Конфликты19 апреля 2024 г.
Запуск ракет с территории Ливана по Израилю

Израиль заявил об убийстве одного из командиров спецназа "Хезболлах"

Израиль заявил об убийстве одного из командиров спецназа "Хезболлах"

По данным израильской армии, на юге Ливана убит командующий элитным подразделением "Хезболлах" в регионе Хаджир Али Ахмед Хасин, отвечавший за планирование терактов на севере Израиля.
Конфликты8 апреля 2024 г.
Показать еще