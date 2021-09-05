Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 4 миллиона

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 4-миллионную отметку. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 5 сентября, на территории страны с начала пандемии выявлен 4 005 641 инфицированный, при этом 10 453 случая было зафиксировано за последние 24 часа. Ровно неделю назад показатель суточного прироста зараженных составлял 8416 человек.
Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 за сутки возросло на 21 до 92 346. Среднее по Германии число инфицированных за последние семь дней увеличился до 83,1 на 100 тысяч населения. Днем ранее данный показатель составлял 80,7, неделю назад - 74,1. Показатель прироста заражений за последние семь дней на 100 тысяч жителей до конца июня являлся решающим для ужесточения или ослабления антиковидных мер.
Число госпитализаций - определяющий фактор принятия мер против пандемии
В связи с достигнутым за последние месяцы значительным прогрессом в вакцинации в Германии резко снизилось число пациентов с коронавирусом в больницах и число летальных исходов от последствий инфекции, поэтому в будущем предполагается учитывать скорее число госпитализаций. Данный показатель был актуализирован RKI 3 сентября и составил в среднем по Германии 1,83 случая госпитализации с COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние семь дней, днем ранее он равнялся 1,74.
При этом пока не определено критическое значение показателя госпитализаций, при котором предполагается вновь ужесточать ограничительные меры. До сих пор максимальное значение было зафиксировано в конце декабря 2020 года и составляло 15,5 случая госпитализации на 100 тысяч жителей Германии за семь дней.
В Германии вакцинировано более 60 процентов населения
По последним данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли 50,8 миллиона жителей Германии (61,0 процента совокупного населения страны). При этом не менее одной из двух необходимых доз вакцины получили 54,5 миллиона человек (65,6 процента населения).
В настоящее время в ФРГ допущены к применению вакцины от коронавируса для взрослых и подростков с 12 лет, их общее число составляет 73,9 миллиона человек. Число проживающих в Германии детей от 0 до 11 лет, для которых на данный момент нет вакцин от COVID-19, равняется 9,2 миллиона.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов