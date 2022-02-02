Число выявленных заражений коронавирусом в Германии превысило 10 миллионов

В ходе четвертой волны коронавируса, вызванной высококонтагиозным вариантом "омикрон", суточный показатель выявленных инфицированных в Германии во второй раз с начала эпидемии превысил отметку в 200 тысяч. За минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 208 498 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил в среду, 2 февраля, Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине.

Неделей ранее данный показатель составлял 164 тысячи человек, а впервые более 200 тысяч заражений было зафиксировано 27 января. Многие города и округи в ФРГ из-за большой загруженности испытывают сложности при передаче RKI полных данных по заражаемости коронавирусом. При этом центры тестирования и ведомства по вопросам здравоохранения на местах работают на пределе своих возможностей, а ПЦР-тесты было решено проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19. Все это может означать, что в статистику могли попасть не все случаи заражения в стране и реальное их число намного выше.

Максимальный недельный показатель: 1227,5 случая на 100 тысяч жителей

Среднее по Германии число инфицированных за последние семь дней возросло до 1227,5 на 100 тысяч жителей, что стало максимальным показателем с начала эпидемии (накануне - 1206,2, неделю назад - 940,6, месяц назад - 222,7). Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ с начала эпидемии тем самым превысило 10-миллионную отметку и составило 10 186 644. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 196 до 118 170.

В связи с высокими показателями заражений омикрон-вариантом коронавируса при оценке актуальной эпидемиологической ситуации было решено уделять основное внимание не общему числу выявленных заражений, а тяжести протекания болезни у пациентов и загруженности больниц. "Суммарное число заражений больше не играет решающей роли. В первую очередь нам нужно смотреть на тяжесть протекания болезни", - заявил в этой связи 28 января глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler).

Число пациентов в обычных отделениях и реанимациях снижается

Общий показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом в Германии за последнюю неделю 1 февраля составил 4,59 человека на 100 тысяч жителей (днем ранее - 4,64). В этом показателе учтены в том числе пациенты, поступившие в больницы в связи с другими заболеваниями, но с положительным тестом на SARS-CoV-2.

Число находящихся в палатах интенсивной терапии по всей Германии также продолжает снижаться: в тот же день в реанимациях находились 2224 пациентов с COVID-19, днем ранее - 2275, а еще в начале декабря их число составляло почти 5 тысяч.

Пик омикрона ожидается в середине февраля

Министерство здравоохранения ФРГ ожидает, что пик заражений вариантом "омикрон"наступит к середине февраля, а показатели суточного прироста заражений к тому времени, по его прогнозам будут составлять не менее 400 тысяч.

Между тем министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) допустил возможность ослабления антиковидных ограничений в марте. "Надеюсь, что в марте будут отменены многие защитные меры", - заявил он газете Rheinische Post. Условием для этого будет развитие ситуации с коронавирусом в соответствии с прогнозами RKI и снижение числа инфицированных с середины февраля, а также отсутствие новых опасных вариантов SARS-CoV-2, отметил он.

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