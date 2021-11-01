 Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек

Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.

Символ вириона коронавируса SARS-CoV-2 в витрине во Франкфурте-на-Майне

Число людей, скончавшихся от COVID-19, во всем мире превысило 5 млн человек. К утру понедельника, 1 ноября, американский Университет имени Джонса Хопкинса зафиксировал в общей сложности 5 001 764 смерти пациентов с ковидом. Пандемия этого заболевания длится почти 2 года.

Общее число заражений возбудителем ковида, коронавирусом SARS-CoV-2, составило 246,8 млн случаев. Больше всего подтвержденных заражений (почти 46 млн) и летальных исходов (свыше 745 тысяч) приходится на США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продолжать активно действовать с целью "обеспечить жителей всех уголков мира крайне необходимыми вакцинами". Пандемию удастся победить лишь вместе и проявляя солидарность, уверен генсек ООН.

Коронавирус в Германии и России

Тем временем в Германии суточный прирост заражений составил 9658 случаев, а летальных исходов среди пациентов с ковидом - 23. Всего в ФРГ вирус выявлен у 4 607 208 человек, 95 752 из них скончались, более 4,28 млн выздоровели, указывает Институт имени Роберта Коха.

В России за минувшие сутки умерли 1155 больных COVID-19, а общее число смертей достигло 239 693, подсчитал оперативный штаб. Кроме того, за истекшие 24 часа вирус в РФ обнаружен еще у 40 402 человек, общее число инфицированных составляет 8 554 192.

Смотрите также:

  • Инсталляция японской художницы Тихару Сиота

    В память о жертвах пандемии

    Карлсруэ, март 2021 года

    Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

  • Белые кресты на брусчатке в Праге

    В память о жертвах пандемии

    Прага, март 2021 года

    На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

  • Шарики в Рио-де-Жанейро

    В память о жертвах пандемии

    Рио-де-Жанейро, август 2020 года

    Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

  • Лодка, украшенная цветами и свечами, в Амстердаме

    В память о жертвах пандемии

    Амстердам, июль 2020 года

    В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

  • Мемориал в память о погибших врачах

    В память о жертвах пандемии

    Сан-Сальвадор, март 2021

    Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

  • свечи в Цюрихе

    В память о жертвах пандемии

    Цюрих, ноябрь 2020 года

    Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

  • Инсталляция It is like it is в центре Кельна

    В память о жертвах пандемии

    Кельн, май 2020 года

    Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

  • Нью-Йорк. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших

    В память о жертвах пандемии

    Нью-Йорк, март 2021 года

    Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

  • Скульптура ангела в Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

  • Статуи в память о погибших медработниках в Санкт-Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

  • Памятник медикам - жертвам пандемии в Мадриде

    В память о жертвах пандемии

    Мадрид, декабрь 2020 года

    Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

  • Памятник жертвам коронавируса в итальянском городе Кодоньо

    В память о жертвах пандемии

    Кодоньо, февраль 2021 года

    В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 34:46

Доктор Комаровский о коронавирусе, вакцинации, проблемах психики, лжи, страхе и заработке на смертях (28.10.2021)

Контекст

COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна

Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?  

В России в октябре было выявлено более миллиона заражений ковидом

За месяц в РФ впервые с начала пандемии было выявлено более миллиона заражений коронавирусом, сообщает ТАСС. Суточный показатель инфицирования достиг почти 41 тыс. Смертность уже 13-й день превышает одну тысячу человек.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирусный коллапс в Румынии: почему румыны не хотят прививаться (25.10.2021)  

Нужно ли прививаться от ковида беременным и что советуют врачи (25.01.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  

Приюты для домашних животных в Германии трещат по швам. Почему?  