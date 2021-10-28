COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна

Вот уже неделя как Латвия живет в условиях жесткого локдауна. Работают только магазины с товарами первой необходимости, запрещены общественные мероприятия, пикеты, собрания. Не работают рестораны, театры и кино, отменяются кружки и занятия по интересам. Учеба и работа - преимущественно на удаленке. С 20.00 вечера до 5.00 утра - комендантский час. Единственное ограничение, от которого власти отказались - это закрытие границ. Медики уже потребовали отставки министра здравоохранения - из-за ошибок, допущенных в управлении кризисом.

Вакцинирована только половина населения Латвии

Жесткие ограничения в Латвии, введенные с 21 октября по 15 ноября, касаются всех - как привитых, так и тех, кто пока не вакцинировался. За несоблюдение ограничений грозит штраф до 2 тысяч евро. По данным Национальной службы здоровья, процесс вакцинации завершила только половина почти двухмиллионного населения Латвии, а этого недостаточно. В группе риска - пенсионеры, они чаще других попадают в больницы с COVID-19. Но прививаться не спешат: среди жителей старше 60 вакцинированных примерно 60%. Среди тех, кому за 80, привиты меньше половины.

По словам инфекциониста Рижской клинической университетской больницы им. П.Страдиня Уги Думписа, сейчас Латвии надо срочно решить вопрос вакцинации - прежде всего пожилых жителей страны. И для этого нужна особенная стратегия и другие аргументы, считают эксперты.

"Пенсионеры - не антиваксеры. Там другие проблемы. Я не верю, что они массово откажутся от прививки, если с ними будут целенаправленно работать. Было ошибкой начинать вакцинацию с молодых людей и не обращаться к более пожилой группе общества через те же религиозные организации", - отмечает Уга Думпис.

Артур Шилов

Латвия: борьба с COVID-19 в преддверии выборов в парламент

С врачом одной из рижских больниц Артуром Шиловым мы общаемся по Zoom сразу после его ночной смены. Он еще в больнице. Перед началом интервью он получает звонок от коллеги, с которой он только попрощался после дежурства - у нее выявлен COVID-19, а это значит, что коронавирус может быть и у него.

Артур Шилов уверен, что локдаун позволит немного разгрузить больницы и даст время привиться тем, кто это не сделал еще с прошлой весны. Однако, по словам врача, Латвия не учла ошибки других стран и с ограничениями опоздала. Уже в июле эксперты предупреждали, что осенью начнутся проблемы. Также становится больше тех пациентов, которые запускают хронические болезни или не получают плановую помощь в перегруженной системе здравоохранения. Ведь уже 18 октября в большинстве латвийских больниц прекратили оказывать плановые медицинские услуги.

"Я подозреваю, что свою роль сыграло то, что в следующем году пройдут выборы в парламент Латвии. К сожалению, на это очень грустно смотреть - до сих пор весь кризис решается политической дискуссией, и решения в итоге очень запоздалые", - говорит Шилов.

Первую волну COVID-19 Латвия пережила относительно успешно, а сейчас бьет рекорды по скорости распространения коронавируса и уже попросила другие страны помочь с медицинским оборудованием, которого не хватает. В списке в том числе и 120 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Однако, в Латвии не хватает и медицинского персонала.

"Можно найти дополнительные кровати, но найти медицинский персонал не так просто. В интенсивную терапию человека с улицы не возьмешь. По официальным данным, в стране больше 10 тысяч медсестер, которые могли бы работать в отрасли. Реально работают около 5300. Это самое низкое число медсестер на число жителей во всей Европе. С врачами все не так плохо, но большая их часть в пенсионном или предпенсионном возрасте", - отмечает Артур Шилов.

Филипп Раевский

Коронавирус и языковой вопрос

Как сообщает портал общественных СМИ rus.lsm.lv, представители Минздрава Латвии признали, что наиболее скептически относятся к прививкам именно русскоязычные латвийцы, которые не получают информацию на латышском языке. Политики все еще продолжают ломать копья о том, как донести информацию не на государственном языке и не нарушить закон.

Однако фактически информационная кампания по вакцинации как на латышском, так и на русском языках провалилась, уверен латвийский политолог Филипп Раевский. По его мнению, вдобавок к этому ситуацию усугубляет проблема доверия к власти из-за локдаунов и не всегда удачных решений во время нынешней пандемии. Однако введенный локдаун может вообще подорвать важный процесс вакцинации, ставку на которую делает правительство Латвии, считает Раевский.

"Если ставка правительства на вакцинацию будет неудачной и процесс вакцинации забуксует, то я думаю, есть риск продления локдауна. Я мог бы говорить о каком-то языковом делении, если была бы очень удачная кампания по вакцинации на латышском языке. Но мы видим, что и в этом сегменте вся кампания вакцинации была неудачной. Поэтому я не хотел бы разделять общество по языковому признаку", - комментирует для DW Филипп Раевский.

Клавс Седлениекс

Доверие властям в эпоху коронавируса

По мнению социоантрополога и ассоциированного профессора Рижского университета им. П. Страдиня Клавса Седлениекса, властям не стоит полагаться на то, что за месяц локдауна жители резко изменят свои убеждения и оперативно привьются. Седлениекс считает, что кризис продемонстрировал, во что могут вылиться низкие рейтинги доверия правительству, парламенту и партиям.

"Это не просто социологические курьезы. Когда нормальная жизнь общества под угрозой, и для решения проблем нужны централизованные действия, низкий уровень доверия институтам власти становится вопросом государственной безопасности. Раньше мы на это не обращали внимание, и я не уверен, что обращаем сейчас", - заявляет Седлениекс.

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