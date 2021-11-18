 Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.11.2021

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Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021)

На востоке ФРГ заболеваемость от ковида высокая, а уровень вакцинации относительно низкий. DW побывала в больнице во Франкфурте-на-Одере, чтобы узнать, как врачи и медсестры справляются с ситуацией.

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