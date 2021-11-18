Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021)

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На востоке ФРГ заболеваемость от ковида высокая, а уровень вакцинации относительно низкий. DW побывала в больнице во Франкфурте-на-Одере, чтобы узнать, как врачи и медсестры справляются с ситуацией.
Уже давно известно: заразиться ковидом в помещении легче, чем на улице. При этом уровень риска определяется разными факторами. Но и на воздухе тоже не стоит забывать о мерах предосторожности.
В числе прочих послание адресовано лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Врачи предложили противникам вакцинации посетить "красные зоны" больниц, чтобы оценить масштабы эпидемии.
Индекс распространения коронавируса, указывающий на число новых случаев на 100 000 жителей Германии за семь дней, обновляет максимумы пятнадцатый день подряд.
В борьбе с накрывшей Германию четвертой волной пандемии минздрав страны хочет сделать упор на ускоренную ревакцинацию населения. Тем временем основные показатели заражаемости продолжают расти.
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