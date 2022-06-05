 Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.06.2022

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По Германии

Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.

Китайский чайный домик в потсдамском парке Сан-Суси

Китайский чайный домик в потсдамском парке Сан-Суси

Китайский чайный домик возвели в потсдамском парке Сан-Суси по воле и эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Строительство этого летнего павильона затянулось из-за Семилетней войны, после которой Пруссия окончательно вошла в круг ведущих держав Европы - не без помощи царя Петра III, поддержавшего немецкого монарха.

Шинуазри и рококо

На куполе восседает золотой китайский мандарин. В руках он держит зонт и кадуцей - жезл глашатаев у древних греков и римлян, то есть жезл Гермеса или Меркурия. Согласитесь, сочетание необычное. Впрочем, весь этот павильон представляет собой смесь европейского и восточного - символов, мотивов, материалов. Он является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.

Золотой китайский мандарин на куполе Чайного домика

Золотой китайский мандарин на куполе Чайного домика

Позолоченная голова и другие элементы декора

Позолоченная голова и другие элементы декора

Фигуры скульптурной группы

Фигуры скульптурной группы на открытой веранде летнего павильона

Мода на Китай возникла в Европе в конце XVII - начале XVIII веков, когда голландские купцы наладили морскую торговлю с этой страной. В результате повсюду во дворцах и замках начали появляться Китайские кабинеты - обитые шелком, заполненные фарфором и другими изящными вещами из Поднебесной. Затем китайский стиль получил распространение в европейском изобразительном искусстве и архитектуре.

Чайный домик - памятник искусства периода фридерицианского рококо

Чайный домик - памятник искусства периода фридерицианского рококо

Парк Сан-Суси весной во время цветения крокусов

Парк Сан-Суси весной во время цветения крокусов

Как в Европе представляли далекий и загадочный Китай

Здание с крышей в виде шатра имеет форму листка клевера. Для своего эскиза Фридрих Великий использовал изображение павильона в парке французского замка Люневиль. Гравюра 1753 года была в его коллекции. Кстати, в России при Екатерине II в парке Царского села была заложена целая Китайская деревня. Такая же деревня немногим ранее появилась около резиденции шведских королей в Дроттнингхольме.

Работы поручили Иоганну Готфриду Бюрингу - придворному зодчему эпохи позднего барокко. По заказу короля и на основе его набросков он также создал проект Науэнских ворот в Потсдаме - первого образца неоготики в континентальной Европе! Таким Китайский чайный домик в 1932 году изобразил немецкий художник Филипп Франк.

Китайский чайный домик на акварели Филиппа Франка

Китайский чайный домик на акварели Филиппа Франка

Одна из скульптурных групп на верандах павильона

Одна из скульптурных групп на верандах павильона

На трех открытых верандах павильона расположены скульптурные группыв полный человеческий рост, изображающие восточных людей за чаепитием, едой и музицированием. Моделями выступали местные жители, что объясняет во многом европейские черты их лиц. Колонны выполнены в виде пальмовых стволов. Скульптуры также установлены между окнами - высокими, чтобы внутрь попадало как можно больше света.

Китайский чайный домик на рисунке Иоганна Фридриха Нагеля, 1790 год

Китайский чайный домик на рисунке Иоганна Фридриха Нагеля, 1790 год

Автор этого рисунка 1790 года - саксонский живописец Иоганн Фридрих Нагель. Павильон, окруженный фруктовыми деревьями, служил не только для украшения парка Сан-Суси. Иногда здесь устраивали праздники, для которых он был своего рода экзотической декорацией - окном в страну земного рая, каким тогда представляли далекий и загадочный Китай. Для праздников рядом соорудили небольшую кухню.

Вокруг центрального круглого зала расположены три отдельных кабинета. Стены отделаны под мрамор - особой зеленой штукатуркой скальола, изобретенной в XVII веке в Италии. На куполе изображены восточные люди - беседующие или смотрящие вниз с балюстрады. Здесь же расположились обезьянки, попугаи и другие диковинные птицы.

Праздничная иллюминация в парке Сан-Суси

Праздничная иллюминация в парке Сан-Суси

Эта фотография Китайского чайного домика сделана во время одной из Потсдамских дворцовых ночей, которые ежегодно проводит Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG). В празднике участвует около 450 артистов. Из-за большого интереса число посетителей ограничено. Продают около 30 тысяч билетов. Вырученные средства поступают на реставрацию здешних памятников.

Дом с драконами - китайская пагода около королевского виноградника

"Дом с драконами" - китайская пагода около королевского виноградника

Один из драконов, сидящих на пагоде

Один из драконов, сидящих на пагоде

Вид на пагоду с холма Клаусберг

Вид на пагоду с холма Клаусберг

Дом с драконами на холме Клаусберг

Китайским домиком и кухней дело в Потсдаме не ограничилось. Ознакомившись с трудами шотландского зодчего и путешественника Уильяма Чеймберса о китайской архитектуре, Фридрих Великий решил построить на окраине парка Сан-Суси здание в стиле пагод - Дом с драконами (Drachenhaus). Место было выбрано на склоне холма Клаусберг около королевского виноградника.

Идею монарха осуществили в 1770-1772 годах. Проект разработал Карл фон Гонтард по изображению пагоды в окрестностях города Гуанчжоу. Драконов создали, воспользовавшись эскизами Чеймберса для пагоды в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. По замыслу Фридриха Великого, здесь должен был поселиться придворный виноградарь, но тот не захотел. Здание долгое время пустовало. Сейчас здесь работает ресторан, есть уютная летняя терраса - хорошее место, чтобы немного отдохнуть после прогулки по парку Сан-Суси перед посещением других достопримечательностей Потсдама.

Контекст

Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

Новый дворец в Потсдаме - позднее барокко Старого Фрица

Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.  

Русская деревня Александровка в Потсдаме

Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?  

Мраморный дворец - резиденция прусских королей

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.  

Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции

Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.  

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Глинике - дворец, около которого обменивали шпионов

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.  

Бабельсберг - неоготический замок кайзера Вильгельма I

Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.  

Бабельсберг - замок, в котором началась карьера "железного канцлера"

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.  

Храм Христа Спасителя в Закровском парке

Рядом с этим храмом проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Потсдамские Бельведеры

Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?  

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.  

Ссылки в интернете

Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG)

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