Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Китайский чайный домик возвели в потсдамском парке Сан-Суси по воле и эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Строительство этого летнего павильона затянулось из-за Семилетней войны, после которой Пруссия окончательно вошла в круг ведущих держав Европы - не без помощи царя Петра III, поддержавшего немецкого монарха.

Шинуазри и рококо

На куполе восседает золотой китайский мандарин. В руках он держит зонт и кадуцей - жезл глашатаев у древних греков и римлян, то есть жезл Гермеса или Меркурия. Согласитесь, сочетание необычное. Впрочем, весь этот павильон представляет собой смесь европейского и восточного - символов, мотивов, материалов. Он является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.

Золотой китайский мандарин на куполе Чайного домика

Позолоченная голова и другие элементы декора

Фигуры скульптурной группы на открытой веранде летнего павильона

Мода на Китай возникла в Европе в конце XVII - начале XVIII веков, когда голландские купцы наладили морскую торговлю с этой страной. В результате повсюду во дворцах и замках начали появляться Китайские кабинеты - обитые шелком, заполненные фарфором и другими изящными вещами из Поднебесной. Затем китайский стиль получил распространение в европейском изобразительном искусстве и архитектуре.

Чайный домик - памятник искусства периода фридерицианского рококо

Парк Сан-Суси весной во время цветения крокусов

Как в Европе представляли далекий и загадочный Китай

Здание с крышей в виде шатра имеет форму листка клевера. Для своего эскиза Фридрих Великий использовал изображение павильона в парке французского замка Люневиль. Гравюра 1753 года была в его коллекции. Кстати, в России при Екатерине II в парке Царского села была заложена целая Китайская деревня. Такая же деревня немногим ранее появилась около резиденции шведских королей в Дроттнингхольме.

Работы поручили Иоганну Готфриду Бюрингу - придворному зодчему эпохи позднего барокко. По заказу короля и на основе его набросков он также создал проект Науэнских ворот в Потсдаме - первого образца неоготики в континентальной Европе! Таким Китайский чайный домик в 1932 году изобразил немецкий художник Филипп Франк.

Китайский чайный домик на акварели Филиппа Франка

Одна из скульптурных групп на верандах павильона

На трех открытых верандах павильона расположены скульптурные группыв полный человеческий рост, изображающие восточных людей за чаепитием, едой и музицированием. Моделями выступали местные жители, что объясняет во многом европейские черты их лиц. Колонны выполнены в виде пальмовых стволов. Скульптуры также установлены между окнами - высокими, чтобы внутрь попадало как можно больше света.

Китайский чайный домик на рисунке Иоганна Фридриха Нагеля, 1790 год

Автор этого рисунка 1790 года - саксонский живописец Иоганн Фридрих Нагель. Павильон, окруженный фруктовыми деревьями, служил не только для украшения парка Сан-Суси. Иногда здесь устраивали праздники, для которых он был своего рода экзотической декорацией - окном в страну земного рая, каким тогда представляли далекий и загадочный Китай. Для праздников рядом соорудили небольшую кухню.

Вокруг центрального круглого зала расположены три отдельных кабинета. Стены отделаны под мрамор - особой зеленой штукатуркой скальола, изобретенной в XVII веке в Италии. На куполе изображены восточные люди - беседующие или смотрящие вниз с балюстрады. Здесь же расположились обезьянки, попугаи и другие диковинные птицы.

Праздничная иллюминация в парке Сан-Суси

Эта фотография Китайского чайного домика сделана во время одной из Потсдамских дворцовых ночей, которые ежегодно проводит Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG). В празднике участвует около 450 артистов. Из-за большого интереса число посетителей ограничено. Продают около 30 тысяч билетов. Вырученные средства поступают на реставрацию здешних памятников.

"Дом с драконами" - китайская пагода около королевского виноградника

Один из драконов, сидящих на пагоде

Вид на пагоду с холма Клаусберг

Дом с драконами на холме Клаусберг

Китайским домиком и кухней дело в Потсдаме не ограничилось. Ознакомившись с трудами шотландского зодчего и путешественника Уильяма Чеймберса о китайской архитектуре, Фридрих Великий решил построить на окраине парка Сан-Суси здание в стиле пагод - Дом с драконами (Drachenhaus). Место было выбрано на склоне холма Клаусберг около королевского виноградника.

Идею монарха осуществили в 1770-1772 годах. Проект разработал Карл фон Гонтард по изображению пагоды в окрестностях города Гуанчжоу. Драконов создали, воспользовавшись эскизами Чеймберса для пагоды в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. По замыслу Фридриха Великого, здесь должен был поселиться придворный виноградарь, но тот не захотел. Здание долгое время пустовало. Сейчас здесь работает ресторан, есть уютная летняя терраса - хорошее место, чтобы немного отдохнуть после прогулки по парку Сан-Суси перед посещением других достопримечательностей Потсдама.