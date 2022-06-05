Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

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Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Китайский чайный домик возвели в потсдамском парке Сан-Суси по воле и эскизам Фридриха Великого в 1755-1764 годах. Строительство этого летнего павильона затянулось из-за Семилетней войны, после которой Пруссия окончательно вошла в круг ведущих держав Европы - не без помощи царя Петра III, поддержавшего немецкого монарха.
На куполе восседает золотой китайский мандарин. В руках он держит зонт и кадуцей - жезл глашатаев у древних греков и римлян, то есть жезл Гермеса или Меркурия. Согласитесь, сочетание необычное. Впрочем, весь этот павильон представляет собой смесь европейского и восточного - символов, мотивов, материалов. Он является памятником шинуазри - китайского стилевого направления в рококо.
Мода на Китай возникла в Европе в конце XVII - начале XVIII веков, когда голландские купцы наладили морскую торговлю с этой страной. В результате повсюду во дворцах и замках начали появляться Китайские кабинеты - обитые шелком, заполненные фарфором и другими изящными вещами из Поднебесной. Затем китайский стиль получил распространение в европейском изобразительном искусстве и архитектуре.
Здание с крышей в виде шатра имеет форму листка клевера. Для своего эскиза Фридрих Великий использовал изображение павильона в парке французского замка Люневиль. Гравюра 1753 года была в его коллекции. Кстати, в России при Екатерине II в парке Царского села была заложена целая Китайская деревня. Такая же деревня немногим ранее появилась около резиденции шведских королей в Дроттнингхольме.
Работы поручили Иоганну Готфриду Бюрингу - придворному зодчему эпохи позднего барокко. По заказу короля и на основе его набросков он также создал проект Науэнских ворот в Потсдаме - первого образца неоготики в континентальной Европе! Таким Китайский чайный домик в 1932 году изобразил немецкий художник Филипп Франк.
На трех открытых верандах павильона расположены скульптурные группыв полный человеческий рост, изображающие восточных людей за чаепитием, едой и музицированием. Моделями выступали местные жители, что объясняет во многом европейские черты их лиц. Колонны выполнены в виде пальмовых стволов. Скульптуры также установлены между окнами - высокими, чтобы внутрь попадало как можно больше света.
Автор этого рисунка 1790 года - саксонский живописец Иоганн Фридрих Нагель. Павильон, окруженный фруктовыми деревьями, служил не только для украшения парка Сан-Суси. Иногда здесь устраивали праздники, для которых он был своего рода экзотической декорацией - окном в страну земного рая, каким тогда представляли далекий и загадочный Китай. Для праздников рядом соорудили небольшую кухню.
Вокруг центрального круглого зала расположены три отдельных кабинета. Стены отделаны под мрамор - особой зеленой штукатуркой скальола, изобретенной в XVII веке в Италии. На куполе изображены восточные люди - беседующие или смотрящие вниз с балюстрады. Здесь же расположились обезьянки, попугаи и другие диковинные птицы.
Эта фотография Китайского чайного домика сделана во время одной из Потсдамских дворцовых ночей, которые ежегодно проводит Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG). В празднике участвует около 450 артистов. Из-за большого интереса число посетителей ограничено. Продают около 30 тысяч билетов. Вырученные средства поступают на реставрацию здешних памятников.
Китайским домиком и кухней дело в Потсдаме не ограничилось. Ознакомившись с трудами шотландского зодчего и путешественника Уильяма Чеймберса о китайской архитектуре, Фридрих Великий решил построить на окраине парка Сан-Суси здание в стиле пагод - Дом с драконами (Drachenhaus). Место было выбрано на склоне холма Клаусберг около королевского виноградника.
Идею монарха осуществили в 1770-1772 годах. Проект разработал Карл фон Гонтард по изображению пагоды в окрестностях города Гуанчжоу. Драконов создали, воспользовавшись эскизами Чеймберса для пагоды в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. По замыслу Фридриха Великого, здесь должен был поселиться придворный виноградарь, но тот не захотел. Здание долгое время пустовало. Сейчас здесь работает ресторан, есть уютная летняя терраса - хорошее место, чтобы немного отдохнуть после прогулки по парку Сан-Суси перед посещением других достопримечательностей Потсдама.
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