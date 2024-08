Церковь на колесах и другие решения для верующих в Германии

По улицам Германии разъезжает крохотная мини-часовня. В одной из протестантских церквей Гейдельберга проповеди и службы совершаются в сопровождении хитов поп-звезд. В храме Нюрнберга и некоторых других немецких городов идут богослужения в том числе и для животных. Это лишь несколько примеров того, как церкви в Германии меняются вместе со временем.

Мини-церковь на колесах

Передвижную мини-церковь можно увидеть в немецком Падерборне - она колесит по жилым кварталам и промышленным зонам, останавливается на светофоре. У некоторых вызывает удивление, кто-то улыбается ей вслед. Маленькая церковь на колесах, которую можно и забронировать, - идея необычная и редкая на сегодняшний день.

Мобильное "пристанище для души" с окнами, расположенными в виде креста и с надписью "Маленькая церковь - церковь мира" появилась в Падерборне по инициативе учебно-образовательного объединения Kolping. Она сделана из гофрированного металлического листа, ее длина порядка 8 метров, ширина - 2,5 метра, высота - около 4 метров. Внутри много света, несколько мягких табуреток, на стенах - экран и колонки. Для придания особой атмосферы можно включить музыку и цветную подсветку. В то же время здесь нет ни алтаря, ни креста, ни других церковных символов - все нарочито функционально-пуританское. Еще одна отличительная особенность - с сайта этой церкви можно отправить "молитву за мир" на мобильный телефон, а также зажечь виртуальную свечу, которая будет "гореть" на расположенном в мини-церкви экране и на ее официальном сайте в интернете три дня.

В основном эта недавно освященная церквушка используется для образовательной работы с детьми и молодежью. Она также открыта для посетителей и групп - для проведения церковных служб или как место тишины и уединения. И самое важное, что сегодня, во времена стремительного уменьшения числа прихожан в Германии, эту церковь можно перемещать туда, где проходят многолюдные мероприятия, чтобы проводить, например, пастырские беседы. "Благодаря этой мобильности люди, особенно дети и молодежь, должны почувствовать и ощутить, что церковь как место тишины и встречи с Богом приходит к ним и в их действительность", - объясняет на официальном сайте учебного объединения его исполнительный директор Ева Кларе-Куртенбах (Eva Klare-Kurtenbach).

Церковь на колесах - пока еще редкое явление в Германии Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Главная идея маленькой мобильной церкви - поддержать людей в их вере всеми возможными, в том числе и альтернативными способами.

Богослужение под поп-музыку

В протестантской церкви Святого Духа в центре немецкого Гейдельберга с 2015 года проводятся богослужения под поп-музыку. Под сводами церкви звучали "Битлз", Queen, Мадонна, также здесь проводилась служба с музыкой Майкла Джексона, во время которой священник говорил об обвинениях в сексуальном насилии в адрес певца и поднимал тему злоупотреблений в церкви. В мае этого года на двух воскресных службах были исполнены композиции американской супер-звезды Тейлор Свифт, которая этим летом побывала с гастролями в Германии. Даже сами организаторы не ожидали такого аншлага в церкви - службы под названием "Антигерой", основанные на одноименной песне и вход на которые был бесплатным, посетило около 1200 человек. В программу вошли шесть песен американской певицы, которые исполнила певица Тина Вихман (Tine Wiechmann) в сопровождении музыкантов, аккомпанировавших ей на фортепиано, бас-гитаре и барабанах. Песни были подобраны так, чтобы они вписывались в ход проповеди. Например, была выбрана песня Свифт "Soon you'll get better" ("Ты поправишься"), в которой исполнительница рассказывает о раковом заболевании своей матери. "Мы будем молиться за больных людей, родственников больных и тех, кто ухаживает за больными", - сказал проводивший службу священник.

Также в своей проповеди он рассказывал о политических взглядах и влиянии певицы, о ее поддержке прав женщин, представителей ЛГБТК-сообщества, о ее борьбе против расизма. С юмором и обаянием, но при этом очень серьезно пастор обсуждал песню "Christmas must be something more" ("Рождество должно быть чем-то большим"), в которой певица, по его мнению, критикует тот факт, что в нынешнем обществе потребления этот светлый праздник потерял свое первоначальное значение.

Службы для животных и людей

Когда люди и животные поддерживают друг друга, Богу это угодно - так считают в некоторых протестантских общинах Баварии. В этой земле могут проводиться церковные службы для и при непосредственном участии собак, кошек, грызунов и прочих домашних животных. Так, дважды в год специальные богослужения проходят в церкви Святой Клары в Нюрнберге. В мае этого года в центре внимания были собаки. В этот день своих питомцев в церковь привели не только семьи с детьми, но и одинокие и пожилые люди, для которых четвероногий друг порой становится самым близким существом. Ни лай, ни возня сидящих в проходах и на коленях хозяев собак здесь никого не беспокоит. Впрочем, как только начинает звучать музыка, животные, как правило, успокаиваются. Служба длится от получаса до сорока пяти минут. В это время много поют, произносят речи и читают рассказы, которые посвящены доброму сосуществованию людей и животных, такие как, например, песня "Молитва собаки" немецкого исполнителя Райнхарда Мая (Reinhard Mey) или отрывки из книги "О чем на самом деле думает твоя кошка" немецкого писателя Роберта Гернхардта (Robert Gernhardt). Подобные службы призваны, по мнению организаторов, укрепить близкую связь между людьми и их четвероногими друзьями. Бывали даже случаи, когда после них люди становились вегетарианцами, потому что увидели животных другими глазами. Подобные мероприятия регулярно проводятся и в других городах. Обычно действует правило: все, кто может пройти в церковную дверь, разрешены. Даже лошади и коровы иногда появляются на церковных службах под открытым небом.

Есть в Германии и церковь, где можно проститься с умершими домашними питомцами - она открылась в прошлом году в городе Альбштадт-Пфеффинген. Крест и алтарь здесь уступили место залу, где можно проститься с животными и птицами. Траурный ритуал, в зависимости от обстоятельств, длится до четырех часов, после чего останки сжигают в крематории, а затем возвращают владельцу прах в урне. Как пояснили ранее DW создатели этой необычной церкви, сегодня взаимоотношения между человеком и домашними животными перешли на совершенно иной уровень. Для большинства коты или собаки - не просто играют роль "ловцов мышей" и "сторожей", а являются полноценными членами семьи, которых после их смерти оплакивают, как потерю близких людей. Ритуал отпевания животных в церкви поддерживают не все, поэтому организаторы призывают к пониманию - рассматривать это прежде всего как пастырскую заботу о скорбящих.