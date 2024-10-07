ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" в Бейруте

Израиль атаковал штаб-квартиру группировки в Бейруте, а также оружейные склады в пригороде ливанской столицы. "Хезболлах" выпустила ракеты по северу Израиля.

Израильские истребители в воскресенье, 6 октября, нанесли удары по штаб-квартире разведки шиитской радикальной террористической группировки "Хезболлах" в Бейруте. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале.

Кроме того, Израиль атаковал оружейные склады "Хезболлах" в пригороде Бейрута. "После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии оружия", - заявили в ЦАХАЛ. "Террористическая организация "Хезболлах" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми домами в самом центре Бейрута, подвергая опасности население", - подчеркнули в ведомстве.

Израиль также нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана и в районе долины Бекаа. В ЦАХАЛ заявили, что поразили склады оружия и объекты инфраструктуры, включая командный центр и пусковую ракетную установку.

"Хезболлах" посвятила Насралле атаку по Израилю

В свою очередь, представители "Хезболлах" заявили, что атаковали военную базу в городе Хайфа на севере Израиля. Террористы выпустили несколько ракет по базе Кармель, заявив, что атака "посвящена" бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, убитому в результате израильского авиаудара в конце сентября. Кроме того, боевики сообщили о двух атаках беспилотников на другую военную базу на севере Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что со стороны Ливана было выпущено около 20 снарядов. Сработала ПВО, некоторые из снарядов были уничтожены, другие упали на севере Израиля. О пострадавших не сообщается.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.