ЦАХАЛ: "Хезболлах" выпустило свыше 180 ракет по Израилю

Как сообщили в ЦАХАЛ, "Хезболлах" выпустило свыше 180 ракет по северной и центральной части Израиля. Один из центров армии Ливана попал под удар Израиля.

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" выпустило свыше 180 ракет из Ливана по северной и центральной части Израиля. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представители движения в свою очередь заявили, что впервые осуществили воздушную атаку "с помощью роя ударных беспилотников" по военно-морской базе Ашдод на юге Израиля. По утверждению "Хезболлах", ракеты и рой ударных дронов также нанесли удар по "военной цели" в Тель-Авиве. Кроме того, был произведен залп ракет по базе израильской военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива, добавили там.

Израильские военные не прокомментировали информацию о конкретных целях.

Агентство AFP со ссылкой на медучреждения сообщило, что минимум 11 человек получили ранения, в том числе - один мужчина, его состояние, по разным данным, оценивалось как "серьезное" или "средней тяжести".

На кадрах из Петах-Тиквы близ Тель-Авива были видны поврежденные и сгоревшие автомобили, а также дом, изрешеченный осколками.

Удар по центру армии Ливана

Между тем, по данным агентства AP, в результате удара Израиля по одному из центров армии Ливана погиб один солдат, еще 18 получили ранения.

Израильские военные выразили сожаление в связи с произошедшим, заявив, что удар был нанесен в зоне боевых действий против "Хезболлах", и его целью изначально должны были быть боевики движения, а не ливанские военные. Инцидент анализируется, добавили в ЦАХАЛ.

С начала боестолкновений Израиля и "Хезболлах" в результате израильских ударов погибли более 40 ливанских военнослужащих, напомнило AP.

Израиль нашел современное российское оружие у "Хезболлах"

Ранее, 19 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Армия обороны Израиля продолжает находить большие запасы произведенного в России вооружения у "Хезболлах" по мере продвижения на юге Ливана.

В статье говорилось, что радикальное исламистское движение располагает, в частности, современными противотанковыми ракетами "Корнет", произведенными в 2020 году. Они, по данным источников WSJ, попали на юг Ливана через российские склады в Сирии, которые Москва годами использовала для поставок вооружения режиму Башара Асада.

Издание отмечает, что найденное у "Хезболлах" оружие помогло террористам дать отпор после того, как ЦАХАЛ убил руководство движения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.