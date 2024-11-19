Израиль нашел современное российское оружие у "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает находить большие запасы произведенного в России вооружения у ливанской террористической группировки "Хезболлах" по мере продвижения на юге Ливана. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

В статье говорится, что радикальное исламистское движение располагает, в частности, современными противотанковыми ракетами "Корнет", произведенными в 2020 году. Они, по данным источников WSJ, попали в Южный Ливан через российские склады в Сирии, которые Москва годами использовала для поставок вооружения режиму Башара Асада.

Издание отмечает, что найденное у "Хезболлах" оружие помогло террористам дать отпор после того, как ЦАХАЛ убил их высшее руководство.

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман заявил, что еврейское государство должно "быть более напористым и защищать свои интересы". "Мы должны объяснить и донести до россиян, что больше не потерпим никакой помощи "Хезболлах" и Ирану, которая может навредить израильтянам", - приводит его слова WSJ.

Израиль сообщал об обнаружении "самого современного" российского оружия у "Хезболлах" в октябре

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro уже сообщал об обнаружении солдатами ЦАХАЛ "самого современного" российского вооружения при обысках на базах боевиков "Хезболлах".

Он напомнил, что согласно резолюции ООН от 2006 года к югу от реки Летани, протекающей недалеко от границы Израиля и Ливана, оружие разрешено иметь лишь ливанской армии. "Тем не менее "Хезболлах" прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия", - заявил тогда Нетаньяху.

Еще раньше газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что в ходе операции ЦАХАЛ на юге Ливана было найдено российское и китайское противотанковое оружие.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.