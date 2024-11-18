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В Ливане убит пресс-секретарь "Хезболлах" Мохаммед Афиф

Ася Миллер
18 ноября 2024 г.

По данным Reuters, Мохаммед Афиф погиб при ударе Израиля по зданию в центре столицы Ливана. В ЦАХАЛ утверждают, что он был "главным пропагандистом" радикального ливанского движения.

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Мохаммед Афиф
Мохаммед АфифФото: Fadel Itani/UPI Photo/Newscom/picture alliance

В результате точного израильского удара по Бейруту в воскресенье, 17 ноября, убит пресс-секретарь ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" Мохаммед Афиф, подтвердила появившуюся в СМИ информацию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее ряд информагентств сообщили со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах, что Афиф погиб при ударе Израиля по зданию в центре столицы Ливана. Его смерть подтвердили и в самом радикальном движении.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что Мохаммед Афиф являлся "главным пропагандистом" движения "Хезболлах" и был непосредственно вовлечен в террористическую деятельность поддерживаемой Ираном группировки.

Афиф занимал должность советника по связям со СМИ Хасана Насраллы, возглавлявшего "Хезболлах" более 30 лет и убитого в сентябре в результате израильского удара по штаб-квартире террористической группировки в Бейруте.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

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