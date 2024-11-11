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Нетяньяху признал причастность Израиля к подрывам пейджеров

Сергей Куприков
11 ноября 2024 г.

В Израиле официально признали атаку на ливанское шиитское движение "Хезболлах" с помощью подрыва пейджеров. До этого президент страны Ицхак Герцог отвергал причастность к атаке.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и бывший министр обороны Йоав Галант
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и бывший министр обороны Йоав ГалантФото: DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность его страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское шиитское движение"Хезболлах", в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи. Об этом заявил пресс-секретаря израильского премьера Омер Достри вечером в воскресенье, 10 ноября.

Высокопоставленные военные Израиля были против операции

"Операция с пейджерами и ликвидация Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных лиц в политическом эшелоне", - указал Нетаньяху, выступая на заседании кабинета министров. По данным издания The Times of Israel, речь идет о недавно уволенном министре обороны Йоаве Галанте.

17 и 18 сентября в Ливане взорвались пейджеры и другие электронные устройства, которыми пользовались члены "Хезболлах". Погибли более 40 человек, еще более 3 тыс. пострадали. Взрывы беспроводных устройств предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля, в результате которых, в частности, 27 сентября был убит лидер шиитского движения Хасан Насралла. Движение "Хезболлах" обвинило в произошедшем Израиль, однако президент страны Ицхак Герцог отверг причастность к подрыву электроники в Ливане.

СМИ раскрыли детали атаки

Ведущие американские и арабские СМИ вскоре раскрыли детали атаки. Так, газета The Washington Post сообщила, что первые заминированные рации в Ливане появились в 2015 году, а операцию по подрыву пейджеров израильская разведка "Моссад" готовила с 2022 года. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки. В них был заложен небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей.

Сами пейджеры были сделаны так, что для того, чтобы прочитать сообщения, их надо было брать двумя руками. В результате при подрыве приборов многие их владельцы получили серьезные травмы рук, а порядка 500 членов "Хезболлах" потеряли зрение, передавал саудовский новостной интерактивный канал Al-Hadath.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько главарей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.

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