ЦАХАЛ: Армия Израиля полностью окружила город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ведущая масштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС, окружила в четверг, 2 ноября, город Газа. "Наши военнослужащие завершили окружение города Газа, центра террористической организации ХАМАС", - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что израильские военнослужащие уже действуют в городе Газа и окружают его с разных направлений.

В городе Газа расположен штаб ХАМАС. Инфраструктура террористов размещена в разветвленной системе подземных тоннелей. По словам очевидцев, боевики ХАМАС и "Исламского джихада" постоянно выходят из тоннелей, чтобы обстрелять израильские войска, а затем вновь скрываются под землей. По мнению экспертов, партизанская тактика - единственное, что ХАМАС может противопоставить значительно превосходящей по силам израильской армии.

Уже более 12 тысяч ударов по целям в секторе Газа

Наземная операция ЦАХАЛ все больше концентрируется в северной части сектора Газа, где проживает 2,3 млн палестинцев. Израиль призвал гражданское население покинуть этот район. Представитель ЦАХАЛ 2 ноября сообщил, что израильские войска нанесли удары уже более чем по 12 тысячам целей в секторе Газа, включая склады боеприпасов, дома лидеров ХАМАС и ракетные арсеналы. Накануне сообщалось, что Израиль нанес по Газе 11 тысяч ударов.

Израильская армия подчеркивает, что она обстреливает исключительно цели ХАМАС. В то же время большое число жертв среди гражданского населения в густонаселенных районах и катастрофическое положение мирных жителей в секторе Газа вызывают все более резкую критику в мировом сообществе.

Особенно сильный резонанс вызвал обстрел израильтянами лагеря для беженцев Джебалия, в результате которого, согласно сообщениям, погибли сотни людей. Накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обстрел Джебалии можно приравнять к военному преступлению.

Между тем палестинские экстремисты 2 ноября вновь выпустили ракеты по южному Израилю. В прибрежном городе Беэр-Шева, а также в одном из кибуцев была объявлена воздушная тревога. Тревога неоднократно объявлялась и в северной части Израиля. О жертвах не сообщается.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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