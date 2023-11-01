Израиль нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа

По заявлению армии Израиля, удары наносятся по командным центрам ХАМАС и другим объектам террористов. С начала нападения ХАМАС на Израиль погибли уже 326 израильских военнослужащих.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военных действий против палестинского террористического движения ХАМАС нанесла удары более чем по 11 тысяч целей в секторе Газа. Авиация и военно-морские силы Израиля минувшей ночью вновь поразили на всей территории сектора Газа целый ряд объектов террористов, в том числе командные центры и террористические ячейки ХАМАС, сообщила израильская армия в среду, 1 ноября.

Накануне наземные войска Израиля выследили в районе лагеря для беженцев Джебалия в северной части сектора Газа нескольких террористов ХАМАС, укрывавшихся в многоэтажном здании возле школы, медицинского центра и административного здания.

Солдаты затребовали авиацию для уничтожения террористов. В результате ударов ВВС Израиля погибли десятки людей. Авиация Израиля также нанесла удар по транспортному средству с установками для запуска противотанковых ракет.

Потери израильской армии растут

По сообщению ЦАХАЛ, в ходе боев в секторе Газа погибли еще девять израильских военнослужащих, двое тяжело ранены. В результате общее число израильских военных, погибших с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, увеличилось до 326 человек.

Между тем палестинцы сообщили, что 1 ноября на всей территории сектора Газа вновь пропали интернет и мобильная связь. Это уже второй подобный случай менее чем за неделю. ХАМАС обвинил Израиль в намеренном выбивании сети в секторе Газа с целью устроить "расправу" в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС - группировки, которую США и Евросоюз объявили террористической, - 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники. Это считается самой массовой расправой над мирным населением за всю историю современного израильского государства.

С тех пор Израиль наносит ответные массированные удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов погибли уже не менее 8796 человек, в том числе 3648 детей и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, еще 22 219 человек были ранены.

Это самое высокое число жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

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