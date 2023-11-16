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Бундестаг причислил Молдову и Грузию к "безопасным странам"

Евгений Жуков
16 ноября 2023 г.

Глава МВД ФРГ считает причисление Молдовы и Грузии к безопасным странам "важным шагом на пути к ограничению нелегальной миграции". Соответствующий законопроект, принятый бундестагом, еще должен пройти через бундесрат.

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Зал заседаний парламента ФРГ
Зал заседаний парламента ФРГФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH/picture alliance

Германский бундестаг внес Грузию и Молдову в список так называемых безопасных стран, ходатайства граждан которых могут рассматриваться по ускоренной и упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект был принят в четверг, 16 ноября, подавляющим большинством голосов, против него проголосовала только Левая партия.

Документ еще должен пройти через палату федеральных земель - бундесрат. Если оно будет утверждено, то просителям из этих двух восточноевропейских стран можно будет легче отказывать в предоставлении убежища.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) приветствовала причисление Молдовы и Грузии к безопасным странам, назвав его "важным шагом на пути к ограничению нелегальной миграции".

По словам Фезер, на Грузию и Молдову приходится более 10 процентов отклоненных ходатайств о предоставлении убежища, а удовлетворяется лишь менее 0,3 процента таких заявок. "Как правило, ни в одной из этих стран не существует угрозы политического преследования. Признав эти государства безопасными странами происхождения, мы сможем значительно ускорить процедуру рассмотрения прошений о предоставлении убежища и снизить нагрузку на местные органы власти и суды", - заявила глава МВД Германии.

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