Бундестаг и президент ФРГ вывесят флаги Украины

На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

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В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля на здании Рейхстага в Берлине будет поднят украинский флаг. Это будет "особенно четкий знак солидарности" с украинским народом, сообщила администрация бундестага. Сине-желтый флаг Украины также будет вывешен у резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) - дворца Бельвю. Там 24 февраля состоится главное мероприятие памяти о жертвах войны с участием посла Украины Алексея Макеева.

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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