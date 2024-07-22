Госминистр ФРГ покусилась на музыку Вагнера в Байройте

До открытия всемирно известного Байройтского фестиваля (24.07. - 27.08.2024) еще несколько дней, но уже сейчас вокруг него кипят страсти. Государственный министр по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth) предложила исполнять на Зеленом холме не только произведения Рихарда Вагнера (Richard Wagner), но и включать в программу фестиваля музыку других композиторов.

"Байройт должен в целом стать разнообразнее, ярче, моложе", - заявила она в среду, 17 июля, в интервью журналистам баварского медиаконцерна Mediengruppe Bayern. Цель госминистра - омолодить аудиторию основанного в 1876 году в Байройте фестиваля. Клаудиа Рот считает, что его руководство должно стать более открытым по отношению к молодой публике и целенаправленно с ней работать. Поскольку, как она выразилась, сейчас - уже не так, как было раньше, когда все функционировало само по себе и спрос на билеты был настолько велик, что приходилось ожидать годами, чтобы попасть на тот или иной оперный спектакль.

Не только Вагнер в Байройте?

Для осуществления таких планов на практике, однако, нужны коренные реформы. Фестивальный дом на Зеленом холме в Байройте был построен при участии самого Рихарда Вагнера для исполнения его собственных опер и до сих пор используется строго по назначению - то есть как место проведения Байройтского фестиваля, где звучат последние оперы Вагнера и где традиционно собираются поклонники этого немецкого композитора. Поэтому среди вагнерианцев не только в самой Германии предложение госминистра вызвало огромное возмущение. В лондонском Times, в частности, его называют кощунством.

Клаудия Рот - госминистр ФРГ, вагнерианка и завсегдатай Байройтского фестиваля Фото: Christof Stache/AFP

В Байройте идея Клаудии Рот также натолкнулась на сопротивление, там подчеркнули, что менять устав фестиваля не собираются. "Предписания в уставе совершенно ясные. И необходимости в их изменении нет, - заявил баварский министр по науке и искусству Маркус Блуме (Markus Blume). - Бавария с этим не согласится. Вагнер - то, чем живет Байройт". По его мнению, Байройтский фестиваль можно модернизировать за счет новых форматов, интересных постановок, но ни в коем разе не посредством расширения репертуара.



Тенор Клаус Флориан Фогт (Klaus Florian Vogt), поющий в Байройте 17 лет, подчеркивает, что звучание на фестивале только музыки Вагнера отличает его ото всех других фестивалей в мире. Он выражает надежду, что те, кто принимают решения, осознают, что от такой ценности просто так нельзя отказываться, цитирует певца издание BR Klassik. Директор музея Рихарда Вагнера в Байройте Свен Фридрих (Sven Friedrich) предупреждает, что если фестиваль откажется от своего особенного профиля, то может превратиться в "лавочку с товарами на любой вкус". Кроме того, отмечает он в беседе с BR Klassik, "публика в Байройте не такая старая и закостенелая, как многие думают".

Три женщины-дирижера и другие реформы в Байройте

Какие последствия вызовет предложение Клаудии Рот и будут ли они вообще, пока остается неясным. В этом году заявление госминистра является пока единственным скандалом, связанным с Байройтом. Фестивалем на Зеленом холме продолжает руководить правнучка Рихарда Вагнера Катарина Вагнер (Katharina Wagner). И хотя пересматривать репертуар в пользу других композиторов она не готова, кое-какие изменения уже наблюдаются. Так, в этом году здесь будет рекордное для фестиваля количество женщин-дирижеров: австралийка Симона Янг, украинка Оксана Лынив и француженка Натали Штуцман. Билеты на спектакли уже почти раскуплены. А к 150-му юбилею фестиваля, который будут отмечать в 2026 году, в программу впервые включат "Риенци" - раннюю оперу Рихарда Вагнера, исполнять которую не положено по фестивальному статуту. Это будет небольшим отклонением от строгого канона. Кроме того, с 2027 года вместо традиционно одной премьеры посетителей Байройтского фестиваля будут ожидать две новые постановки.