Байройтский фестиваль пройдет без вагнерианки Ангелы Меркель

Бывшая канцлер Германии каждый год посещала фестиваль музыки Рихарда Вагнера, появляясь там в новых нарядах. Отсутствие Меркель в Байройте в нынешнем году связано с рабочим графиком.

Весть от властей Байройта прозвучала как гром среди ясного неба: экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не поедет на ежегодный фестиваль музыки Рихарда Вагнера. Бывшая глава правительства, которая была гостьей мероприятия в течение многих лет, теперь не только не посетит церемонию открытия, но и не будет смотреть оперные постановки на Зеленом холме в какой-либо из фестивальных дней, добавили в Байройте.

Решение Меркель продиктовано причинами, связанными с рабочим графиком, пояснил пресс-секретарь городской администрации Йоахим Оппольд (Joachim Oppold) на запрос издания Nordbayerische Kurier. Однако политик "дала понять, что хотела бы снова посетить Байройтский фестиваль в следующем году", отметили власти.

Ангела Меркель и ее муж Йоахим Зауэр на открытии фестиваля в 2023 году Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Завсегдатай Зеленого холма и новый наряд каждый год

Ангела Меркель слывет большой поклонницей творчества Вагнера и регулярно посещала фестиваль его музыки еще до того, как стала канцлером ФРГ. Находясь на посту главы правительства, Меркель каждый год начинала летний отпуск в Байройте, на открытии фестиваля. Она пропустила церемонию открытия лишь дважды, в 2006 и 2016 годах, но приехала в Байройт несколькими днями позднее. Меркель ежегодно появлялась на красной дорожке в новых нарядах, которые впоследствии становились предметом долгих обсуждений в Германии.

В нынешнем году Байройтский фестиваль пройдет с 24 июля по 27 августа. Уже 25 июля гостей ждет новая версия оперы "Тристан и Изольда". Дирижировать оперой будет Семен Бычков - американский музыкант, родившийся в Ленинграде и покинувший СССР в 1974 году.