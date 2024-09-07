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Британская разведка: Силы РФ продвинулись под Угледаром

Анатолий Арни
8 сентября 2024 г.

Минобороны Великобритании ожидает новых попыток РФ захватить Угледар в обозримом будущем.

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Украинский военный на танке под Угледаром (фото из архива)
Украинский военный на танке под Угледаром (фото из архива)Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Силы РФ с начала августа смогли добиться тактических успехов в районе Угледара в 30 км к юго-востоку от Донецка, указывает Минобороны Великобритании. Очередную сводку военной разведки ведомство опубликовало на своей страничке в соцсети X в субботу, 7 сентября.

Британское оборонное ведомство подтвердило сообщения о продвижении сил РФ в регионе, которые несколькими днями ранее опубликовало Минобороны РФ. Речь идет о захвате села Пречистовка к западу от Угледара. Также ведутся бои за село Водяное к востоку от города, отметили в британской разведке.

По мнению оборонного ведомства, в ближайшее время силы РФ могут предпринять очередную попытку захватить Угледар. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские силы неоднократно пытались штурмовать город, но несли ощутимые потери, захватывая лишь небольшие территории в этом районе боевых действий.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Угледар нужен РФ для того, чтобы не допустить передислокации украинских войск в регионе, которая позволила бы ВСУ усилить позиции в Покровске.

Зеленский не считает ситуацию под Покровском стабилизированной

В этот же день, говоря о наступлении сил РФ на Покровском направлении, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября положение ВСУ в регионе улучшилось, но о стабилизации фронта там говорить рано.

Так Зеленский прокомментировал появившиеся в СМИ высказывания главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил, что силам обороны Украины удалось остановить продвижение РФ под Покровском. Уточнение от Зеленского произошло на фоне сообщений Минобороны РФ о захвате очередного населенного пункта на Покровском направлении.

Россия нанесла ряд ощутимых авиаударов по городам Украины

Вместе с ведением боевых действий на земле российские силы продолжают наносить авиаудары по украинским городам, в том числе и вдали от линии фронта. Так, в начале сентября удару баллистическими ракетами "Искандер-М" подверглось здание Института связи в Полтаве, а также больница и прилегающие дома. В результате этой атаки не менее 55 человек погибли и 328 были ранены.

6 сентября Россия нанесла ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области Украины. По городу было выпущено пять баллистических ракет из комплексов "Искандер-М"/KN-23, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Согласно сообщению, под удар попала гражданская инфраструктура города. Известно о как минимум одном погибшем и 61 пострадавшем в результате атаки.

 

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