Олимпиада в Париже: в сборной ФРГ развели семейственность

Сестры-баскетболистки, братья-пловцы - в этом году на Олимпиаде в Париже представлено много спортсменов-родственников. Некоторые из них откровенно рассказали DW о взаимоотношениях в семье.

На Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться около десяти с половиной тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Как особо отмечают организаторы, впервые в истории игр среди участников - равное количество женщин и мужчин.

Еще интересно, что в этот раз на Олимпиаде представлены спортивные династии - когда в соревнованиях участвуют сестры и братья. Так, немецкий пловец Лукас Мэртенс (Luckas Märtens), уже завоевавший золотую медаль для Германии, приехал в Париж вместе со своей сеcтрой Леони (Leonie Märtens) - пловчихой сборной ФРГ.

Пловцы Лукас и Леони Мэртенс Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Сестры-баскетболистки

Впервые в истории Олимпийских игр в соревнованиях баскетблисток принимает участие женская сборная ФРГ. В команде - две сестры: 26-летняя Сату Сабалли (Satou Sabally) и ее младшая сестра Ньяра (Nyara Sabally). Обе девушки, помимо сборной ФРГ, играют в профессиональной лиге США - за команды Dallas Wings и New York Liberty.

Сату Сабалли считается сегодня одной из сильнейших баскетболисток мира. Однако она несколько месяцев не могла тренироваться из-за операции на плече, и сегодня, по мнению тренера и ее самой, находится не в лучшей спортивной форме и вряд ли сможет участвовать во всех играх. "Но она очень нужна нам на поле и за его пределами, - сказала в интервью телеканалу ARD Ньяра Сабалли о роли своей сестры в команде. - То, что она может дать нам на площадке, - уникально. Поэтому на ней лежит большая ответственность".

Баскетболистки Сату и Ньяра Сабалли Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/picture alliance

Как рассказала в интервью немецкому журналу Der Spiegel Сату Сабалли, она и ее сестра попали в мир баскетбола случайно: "Мы с сестрой играли друг с другом на детской площадке, когда нас заметила тренер по баскетболу. Она обратилась к маме: "Твои дочери когда-нибудь играли в баскетбол?" Мама сказала: "Нет". Потом нас пригласили на сборы. Тогда я впервые познакомилась с баскетболом. Я почувствовала себя свободной и продолжила заниматься". На вопрос о том, являются ли сестры конкурентками, Сату ответила: "Мы всегда поддерживаем друг друга. Поскольку я на два года старше, мы всегда играли в разных возрастных группах. Так что конкуренции никогда не было. Мы встретились только в сборной. С ней действительно здорово играть".

"Попадание сборной в Париж было абсолютной неожиданностью, надо быть честным", - признался прессе накануне Олимпиады вице-президент Немецкого баскетбольного союза Армин Андрес (Armin Andres). "Наша цель - войти в десятку лучших команд мира", - сказала тренер сборной Германии Лиза Томаидис (Lisa Thomaidis) о перспективах немецких спортсменок. По ее словам, участие в Олимпиаде - это то, о чем мечтала команда и ради чего так много тренировались спортсменки. Фаворитом предстоящего турнира по баскетболу считается женская команда США: американки выигрывали все золотые медали на играх, начиная с 1996 года.

Братья-пловцы из Германии

Исполнилась мечта братьев Оле и Мальте Брауншвайгов (Ole und Malte Braunschweig). В этом году в Париже, как почти четыре года назад на играх в Токио, Оле будет соревноваться в составе национальной сборной в плавании на спине на дистанции 100 метров на Олимпийских играх (с 26 июля по 11 августа), а его брат - на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпийских играх (с 28 августа по 8 сентября).

Братья-пловцы Мальте и Оле Брауншвайг Фото: Thomas Klein/DW

"Мне очень приятно осознавать, что мы - первые братья, которые участвовали и в Олимпийских, и в Паралимпийских играх", - поделился в разговоре с DW Мальте Брауншвайг. "Здорово, когда можно сказать, что ты оставил хотя бы небольшой след в истории спорта", - поддерживает его брат.

Крепкая связь между ними возникла еще в детстве. Мальте, родившийся с дисмелией, патологией развития правой руки, часто подвергался из-за этого моббингу в школе. Но рядом с ним всегда был брат: "Это придавало мне сил и помогло вновь обрести доверие к людям".

В свою очередь Мальте всегда подбадривал старшего брата, когда тот переживал неудачи из-за серьезных травм и даже думал о завершении спортивной карьеры. "Раньше я был более успешным, чем Оле, и это были очень трудные времена для него", - вспоминает Мальте. Оле ревновал, но они никогда не ссорились - старший брат научился воспринимать успехи младшего как стимул. Сегодня 26-летний Оле Брауншвайг – один из лучших пловцов на спине в Германии. 23-летний Мальте входит в мировую элиту параатлетов по плаванию.

Братья Брауншвайги в детстве Фото: Eike Braunschweig

Особенно благодарны спортсмены своим родителям. В одном из интервью их мама Айке Брауншвайг (Eike Braunschweig) рассказала, что им пришлось перенести семейную жизнь в бассейн. А отец признался, что собирал деньги у соседей, просил о спонсорской поддержке каждого владельца малого бизнеса в округе, чтобы сыновья могли продолжать участвовать в спортивных соревнованиях. И, по его словам, он до сих пор каждый раз плачет, когда видит своих мальчиков по телевизору.

Теннисиста Зверева поддерживает его брат

Александр Зверев (Alexander Zverev) - звезда немецкого тенниса. В 2021 году он завоевал "золото" в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Братья-теннисисты Миша и Александр Зверев Фото: Stephanie Wunderl/Beautiful Sports/picture alliance

Сегодня Зверев - четвертая ракетка мира, и в Париж он приехал в качестве одного из фаворитов. На французских кортах 27-летний теннисист надеется повторить свой успех. "Я не могу дождаться момента, когда буду представлять Германию на кортах Ролан Гаррос, -сказал Зверев в интервью сайту Olympics незадолго до начала соревнований в Париже.

Александр родился в Гамбурге, его родители - выходцы из СССР и в прошлом тоже известные теннисисты. Старший брат Александра Зверева Миша (Mischa Zverev) - тоже успешный профессиональный теннисист. Он, как и брат, не смог пропустить эти Олимпийские игры. При этом он присутствует на них не как спортсмен, а как комментатор - для телеканала Eurosport. И не сомневается, что Александр снова привезет олимпийский трофей в Гамбург.

Скандальный трюк близнецов

Бывали случаи, когда в Олимпийских играх принимали участие двойняшки и даже тройняшки.

Легкоатлетки-тройняшки из Эстонии Лили, Лийна и Лейла Луйк в составе сборной Эстонии в Рио-де-Жанейро в 2016 году Фото: Diego Azubel/dpa/picture alliance

Так, в 2016 году в Рио-де-Жанейро в составе женской сборной Эстонии по легкой атлетике (марафон) выступали сестры-тройняшки Лили, Лийна и Лейла Луйк. Лучший результат показала Лили, занявшая 97-е место.

Но история Олимпийских игр не обошлась и без скандала, связанного со спортсменами-родственниками. В 1984 году в Лос-Анджелесе легкоатлетка из Пуэрто-Рико Мэдлин де Хесус была заявлена на соревнования в нескольких дисциплинах. Но получила травму при прыжках в длину и не могла принимать участие в очередном забеге. Недолго думая, она отправила вместо себя сестру-близнеца, которая тоже участвовала в Олимпийских играх, но не была зарегистрирована для этой эстафеты. Трюк сработал - и команда прошла квалификацию. Однако, как говорят, родинка стала причиной разоблачения сестер - тренер снял команду с финала, как только узнал о подмене.