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Первое "золото" ФРГ на Олимпиаде-2024 принес пловец Мэртенс

Алексей Волошинов
27 июля 2024 г.

Пловец Лукас Мэртенс выиграл заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем. Он стал первым с 1988 года немцем, выигравшим олимпийское "золото" в плавании.

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Лукас Мэртенс с золотой медалью Олимпиады-2024 на церемонии награждения в Париже
Лукас Мэртенс с золотой медалью Олимпиады-2024 на церемонии награждения в ПарижеФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Пловец Лукас Мэртенс (Lukas Märtens) принес немецкой команде первую золотую медаль на летних Олимпийских Играх в Париже. 22-летний спортсмен выиграл финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем.

Время Мэртенса – 3 минуты, 41,78 секунды. Второе место занял Элайджа Виннингтон из Австралии, третьим стал Ким У Мин из Южной Кореи. Мэртенс - первый немецкий пловец, сумевший выиграть "золото" Олимпиады со времен Михаэля Гросса, который побеждал на Играх-1988 в Сеуле.

 

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