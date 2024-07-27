Первое "золото" ФРГ на Олимпиаде-2024 принес пловец Мэртенс

Пловец Лукас Мэртенс выиграл заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем. Он стал первым с 1988 года немцем, выигравшим олимпийское "золото" в плавании.

Пловец Лукас Мэртенс (Lukas Märtens) принес немецкой команде первую золотую медаль на летних Олимпийских Играх в Париже. 22-летний спортсмен выиграл финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем.

Время Мэртенса – 3 минуты, 41,78 секунды. Второе место занял Элайджа Виннингтон из Австралии, третьим стал Ким У Мин из Южной Кореи. Мэртенс - первый немецкий пловец, сумевший выиграть "золото" Олимпиады со времен Михаэля Гросса, который побеждал на Играх-1988 в Сеуле.