Боррель предложил приостановить диалог ЕС с Израилем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предлагает странам-членам Евросоюза приостановить регулярный политический диалог с Израилем. Основанием для этого являются опубликованные ранее доклады независимых международных организаций, в которых говорится о том, что Израиль нарушает права человека и международное гуманитарное право, сообщили представители Евросоюза в Брюсселе агентству dpa вечером в среду, 13 ноября.

Агентство сообщает также, что пока озвученная устно инициатива главного дипломата ЕС будет обсуждаться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 18 ноября. Политический диалог с Израилем регулируется так называемым Соглашением об ассоциации, заключенным еще в 2000 году. Среди прочего оно предусматривает, что отношения между сторонами основаны на уважении прав человека и принципов демократии.

Страны ЕС призывали к пересмотру отношений с Израилем

Несколько месяцев назад Испания и Ирландия уже предлагали внимательно изучить соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Израилем, отмечает агентство. Ряд дипломатов подчеркивает, что приостановка институционального политического диалога не означает приостановки самого Соглашения об ассоциации. Однако за весь этот период с израильским правительством не было достигнуто соглашения об организации какой-либо встречи по этим вопросам.

Маловероятно, что предложение Борреля о приостановке диалога получит необходимое единогласное одобрение, предполагает dpa, видя причину в том, что такие страны, как Венгрия и Чехия, до сих пор стояли на стороне Израиля. Однако чиновники ЕС подчеркивают, что, по мнению главного дипломата Евросоюза, только обсуждение среди стран-членов может стать четким политическим сигналом Израилю в качестве реакции на его действия в секторе Газа.

Жесткая критика со стороны гуманитарных организаций

Гуманитарные организации Oxfam и Save the Children подвергли Израиль критике за несоблюдение требований, ранее выдвинутых США. Согласно их опубликованному двумя днями ранее совместному докладу, 800 тысяч человек живут "в условиях, близких к голоду". Израиль нарушает свои обещания "безнаказанно - с огромными человеческими жертвами для палестинских гражданских лиц в Газе", договорится в докладе.

В документе также подчеркивается, что Израиль не только не выполнил поставленные США условия по поддержке гуманитарной помощи, но даже принял меры, которые резко ухудшили ситуацию в северной части сектора Газа. О том, что Израиль не выполнил эти требования, утверждают восемь гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save The Children.

По мнению правозащитников, блокада поставок помощи, авиаудары по жилым районам и отсутствие защиты гражданского населения в секторе Газа нарушают основные стандарты прав человека. Израиль отвергает эти обвинения и подчеркивает, что операции его вооруженных сил соответствуют нормам международного права, пишет агентство dpa.

Израиль открыл еще один КПП для доставки помощи в сектор Газа

По данным агентства AFP, пограничный пункт "Кисуфим" для доставки помощи в сектор Газа был открыт 12 ноября. Через него на палестинскую территорию были доставлены "продукты питания, вода и медикаменты", заявили представители ЦАХАЛ и израильское ведомство "Когат", ответственное за гражданское население на оккупированных территориях. "Открытие пограничного перехода "Кисуфим" на юге сектора Газа было призвано улучшить "масштабы и маршруты доставки помощи", говорится в их совместном заявлении.

В свою очередь запрещенное в Израиле с 2025 года Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ряд других гуманитарных организаций назвали открытие "неадекватным" реальным потребностям населения сектора Газа, отмечает агентство AFP. Поставки помощи в этот район находятся на "самом низком уровне за последние месяцы", утверждают в БАПОР.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Израильская армия проводит против него на юге Ливана военную операцию.