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Боррель: В ЕС нет согласия по военным инструкторам в Украине

Кирилл Шестаков
9 ноября 2024 г.

Среди стран ЕС нет консенсуса по отправке военных инструкторов на территорию Украины, заявил Жозеп Боррель. Он напомнил, что Евросоюз до конца года обучит 75 тысяч украинских солдат.

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Жозеп Боррель (слева) и Андрей Сибига в Киеве
Жозеп Боррель (слева) и Андрей Сибига в КиевеФото: Gleb Garanich/REUTERS

Среди стран-членов Евросоюза все еще нет согласия относительно переноса военной учебной миссии ЕС в Украину. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе... Пока нет консенсуса по поводу того, чтобы делать это на украинской территории", - заявил глава европейской дипломатии, добавив, что такое согласие все же может быть достигнуто в будущем. "Моя задача - постараться, чтобы миссия работала, а число обучаемых украинских солдат росло", - добавил Боррель.

Евросоюз обучит 75 тысяч украинских военных

Боррель напомнил, что Евросоюз до конца 2024 года обучит 75 тысяч украинских солдат.

Днем ранее, 8 ноября, Совет ЕС продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM) до ноября 2026 года, запланировав на нее 409 миллионов евро. Миссия была создана 17 октября 2022 года, за это время на территории ЕС разнообразную подготовку прошли около 63 тысяч украинских военных, отмечает украинское издание "Европейская правда".

 

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