Борис Джонсон пообещал выделить ВОЗ более 370 млн евро

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в записанном заранее обращении, транслировавшемся в субботу, 26 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Соединенное Королевство в ближайшие четыре года выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 340 млн фунтов стерлингов (372 млн евро). Это означает, что Британия увеличивает финансирование организации на 30 процентов.

В то же время Джонсон пообещал дополнительно выделить из британской казны 500 млн фунтов стерлингов (547 млн евро) на финансирование программы COVAX по созданию вакцины от коронавируса, в которой участвуют более 150 стран (однако не США и не Китай). Ранее Британия уже взяла на себя обязательство выделить COVAX 48 млн фунтов стерлингов (52,5 млн евро).Целью этой программы, кроме прочего, является обеспечение вакциной от коронавируса после ее появления 92 беднейших государства планеты.

Вместе с тем Джонсон упрекнул мировое сообщество в отсутствии единства в борьбе с коронавирусом. "Девять месяцев пандемии заставили выглядеть жалким само понятие о международном сообществе", - заявил политик. "Никогда больше нам не следует оплачивать 193 различные кампании против общего врага", - добавил глава британского правительства.

План Бориса Джонсона по борьбе с пандемиями

Кроме того, Джонсон представил состоящий из пяти пунктов план по борьбе с будущими пандемиями. Он подразумевает, в том числе, создание международной системы раннего оповещения о вспышках заболеваний и потенциально опасных вирусах, способных передаваться от животных к человеку.

Частью этого плана являются также обеспечение обмена научными данными между государствами мира и отказ от введения ограничений на экспорт жизненно важных товаров в случае пандемии.

Весной 2020 года сам Джонсон из-за развившегося у него заболевания COVID-19 провел три дня в палате интенсивной терапии, где получал кислородную поддержку, но не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смотрите также:

Соблюдайте дистанцию креативно! Любовь на расстоянии Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Мишки за столом Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

Соблюдайте дистанцию креативно! В обществе королевы В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

Соблюдайте дистанцию креативно! Максимальная шляпка Максимы Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

Соблюдайте дистанцию креативно! Прореженный зрительный зал Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

Соблюдайте дистанцию креативно! В своем круге Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Собака с елизаветинским воротником И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

Соблюдайте дистанцию креативно! Пышные юбки Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

Соблюдайте дистанцию креативно! Клюв держит на расстоянии Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса. Автор: Инга Ваннер

