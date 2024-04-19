Бомбардировщик Ту-22М3: чем и как его смогли уничтожить ВСУ?

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, с которого российские военные совершали обстрелы территории Украины, был уничтожен зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки министерства обороны Украины, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 апреля. DW поговорила с военным экспертом, главным редактором издания Defense Express Олегом Катковым.

DW: Впервые Воздушные силы Украины в сотрудничестве с ГУР МО, как сообщается, сбили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3. В чем особенность этого самолета, который долго не могли поразить украинские силы обороны? Почему его уничтожение так важно?

Олег Катков: Ту-22М3 является дальним бомбардировщиком и носителем крылатых ракет Х-22, которыми РФ постоянно обстреливает украинские города, подлетая на расстояние в 160-200 км от линии фронта или границы. Это было для него безопасное расстояние, учитывая имеющиеся в Украине ЗРК, которыми можно было бы поразить эти самолеты. Ракета Х-22, которую несет самолет, имеет - в зависимости от версии - дальность от 300 до 400 километров. А модернизированная Х-32 имеет еще и гораздо большую дальность.

Олег Катков Фото: privat

Сбить ракету Х-22 возможно только такими комплексами как Patriot или SAMP/T. Поэтому противник всегда издалека запускает с самолетов Ту-22М3 эти ракеты по городам, которые не были прикрыты такими комплексами - по Кременчугу или дворцу культуры в Харьковской области или по целям в Полтавской области - и чувствует себя при этом в безопасности. До этого не было поражения таких самолетов.

Это первый случай, когда именно Вооруженные силы Украины уничтожают ТУ-22М3, но это не его первая для РФ потеря в боевых условиях. Первый раз такой российский самолет был сбит еще во время вторжения в Грузию. Тогда его сбили с ЗРК "Бук", но ситуация сейчас совершенно другая. Тогда он был сбит комплексом средней дальности, потому что там Россия имела полное преимущество в воздухе. Сейчас РФ теряет свои тяжелые бомбардировщики на дальности уже 300 километров от линии фронта. Это огромная дальность, превышающая, скажем так, даже возможности дальнобойных зенитно-ракетных комплексов.

- Тогда возникает логичный вопрос, чем могли воздушные силы Украины сбить бомбардировщик Ту-22М3? Есть такие комплексы на дальность 300 км? В ГУР уточнили, что Ту-22М3 удалось уничтожить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это может быть ЗРК С-200?

- Официально - нет. На дальность в 300 км С-200 уже не достает. Он рассчитан на 240-260 км против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но ведь что-то работает такое, чем можно сбивать самолеты и на расстоянии 300 км. Например, первый А-50, который был сбит в районе Мариуполя, там технически достает ЗРК Patriot. Но тот, который был в Краснодарском крае… Там расстояние уже такое, что Patriot точно не достает. Что касается С-200, то это вне тактико-технических характеристик советского комплекса.

Но дальше начинается непаханое поле предположений. Например, ракету С-200 могли модернизировать за счет отказа от имевшейся архаичной системы наведения. С-200 имеет полуактивную радиолокационную наводку. Цель должна быть подсвечена очень большим радаром, где площадь антенны 24 квадратных метра. И на отраженный сигнал уже наводится сама ракета комплекса С-200. Если заменить, например, эту советскую систему наведения на нечто более современное, добавить спутниковую навигацию и систему коммуникации, чтобы ракета могла получать в полете обновленные данные по цели, тогда в теории возможно поражение с помощью С-200. Но нет подтвержденной официальной информации на этот счет. Или мы говорим о каком-то совершенно другом ракетном комплексе, или о других возможностях Украины, которыми поражен бомбардировщик Ту-22М3.

- Минобороны РФ не хочет признавать факт уничтожения своего самолета украинскими военными и утверждает, что это была техническая неисправность. Возможно ли это?

- В РФ они сами себе противоречат. И факты, который они дают, противоречат друг с другу. Они заявили о том, что один из членов экипажа погиб. Два катапультировались, их якобы обнаружили. Что это за техническая неисправность, при которой погибает один из членов экипажа? Не бывает такой технической неисправности. Что мы видим на видео? Мы видим, как Ту-22М3 с горящим двигателем падает на землю. Горящий двигатель - это техническая неисправность, но горящий двигатель не приводит к гибели члена экипажа. К гибели экипажа обычно приводят поражения зенитной ракетой.

- Воздушные силы Украины сообщают, что сбили Ту-22М3 благодаря сотрудничеству с ГУР. В чем была роль ГУР в данной операции?

- Наверное, здесь идет речь о том, что одни уничтожают, а другие непосредственно получают информацию о том, где находится цель. Поскольку уничтожение на дальности 300 километров - это очень далеко и нужно знать, когда именно самолет будет совершать полет или поднялся в воздух. Надо иметь точную информацию. Потому что дальнобойный комплекс, который должен поразить самолет, нужно развернуть в близости к линии соединения в очень короткий промежуток времени, и он не должен там находиться долго. И это объясняет участие ГУР МО.

- Насколько критична для России потеря этого самолета? Сколько у РФ таких самолетов?

- На бумаге - 40, сколько реально в летном состоянии неизвестно. Обычно выполняет боевые задания очень ограниченное количество, может, с полдюжины. Ту-22М3 они не производят, но пытаются модернизировать их. Это делает Казанское объединенное авиационное предприятие. Но там есть проблемы с восстановлением двигателей, их модернизацией. Из-за санкций они не могут восстановить эти двигатели, поэтому сроки модернизации постоянно продлеваются.

- Смогут ли Вооруженные силы Украины повторять успешные поражения таких бомбардировщиков и уменьшить флот этих самолетов в России?

- Будем надеяться. Чем больше в РФ кричат о том, что это была техническая неисправность, тем больше шанс на то, что они продолжат эту практику, не анализируя причины, не информируя личный состав. Если они продолжат использовать те же цели и так же, это будет означать, что эти самолеты могут быть поражены, и возможность поражения будет повторяться.

- То есть, по вашему мнению, после сегодняшнего ущерба Россия не изменит тактику использования этих самолетов и этих ракет?

- Если они продолжают говорить о том, что это техническая неисправность, то они вряд ли будут менять тактику. Потому что для смены тактики необходима причина. Официальных причин нет. Самолет был потерян, как они хотят считать, из-за неисправности. Они продолжат использовать его так, как они использовали. В конце концов, как было с А-50: они потеряли один А-50, следующее, что они сделали, это увели его на большую дальность. Потеряли еще один А-50 и перестали их использовать, потому что уже нет смысла, поскольку он ничего не видит на таком расстоянии, которое считается безопасным. Здесь может быть аналогичная ситуация. Но в РФ, по их мнению, они должны потерять еще несколько самолетов, чтобы принять такое решение.