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Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае

Александра Иванова
19 апреля 2024 г.

Дальний бомбардировщик потерпел крушение при возвращении на аэродром после выполнения боевого задания, сообщают в Минобороны РФ. Украина утверждает, что его сбили.

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Дальний бомобардировщик Ту-22М3 (фото из архива)
Дальний бомобардировщик Ту-22М3 (фото из архива)Фото: picture-alliance/TASS/Russian Defence Ministry

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае, сообщает Минобороны России в пятницу, 19 апреля. По данным министерства, причиной крушения стала "техническая неисправность", летчикам удалось катапультироваться.

Между тем Воздушные силы ВСУ утверждают, что российский бомбардировщик был уничтожен ими. "Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам", - написал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ту же информацию передает онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в ВСУ. "Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине", - цитируют журналисты своего собеседника.

Источник добавил, что после крушения бомбардировщика Ту-22МЗ другой самолет, летевший за ним, развернулся.

Губернатор Ставрополья: Жертв нет

Российское Минобороны пишет, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика, говорится далее в сообщении.

"Боекомплекта на борту не было. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - указывают в Минобороны РФ.

Между тем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил в Telegram, что крушение бомбардировщика произошло в поле Красногвардейского округа.

Он опубликовал также фотографии с места происшествия, на которых виден обуглившийся корпус самолета, лежащий посреди рапсового поля.  По словам Владимирова, жертв и разрушений нет.

 

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