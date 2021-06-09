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Зенитно-ракетный комплекс "Бук"

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Войсковой самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук".

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Контекст

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

MH17: ЕСПЧ рассмотрел позиции сторон по иску против РФ

MH17: ЕСПЧ рассмотрел позиции сторон по иску против РФ

ЕСПЧ в Страсбурге рассмотрел 26 января вопрос о приемлемости иска "Украина и Нидерланды против России".
Правосудие и закон
26 января 2022 г.
Участники процесса осматривают реконструкцию сбитого "Боинга-777", сделанную в Нидерландах в интересах следствия по делу о крушении лайнера, май 2021 года

MH17: обвинение требует пожизненного срока для подсудимых

MH17: обвинение требует пожизненного срока для подсудимых

На суде в Гааге прокуратура Нидерландов в среду завершила чтение обвинительного заключения.
Политика
22 декабря 2021 г.
Председательствующий судья на процессе по делу MH17 Хендрик Стинхёйс (в центре)

Дело MH17: прокурор зачитывает обвинительное заключение

Дело MH17: прокурор зачитывает обвинительное заключение

На процессе о "Боинге-777", сбитом в небе над Донбассом, прокуратура Нидерландов представляет обвинительное заключение.
Политика
20 декабря 2021 г.
На месте крушения "Боинга-777", 17 июля 2014 года

Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о MH17

Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о MH17

На судебном процессе в Нидерландах прокуратура обнародовала дополнительные сведения о малайзийском "Боинге".
Политика
18 июня 2021 г.
Акция протеста 8 марта 2020 года перед началом процесса по делу MH17 перед посольством РФ в Гааге: 298 пустых стульев с призывом "Мы хотим только правды!"

"Сушка" вальнула "Боинг": первые часы трагедии MH17

"Сушка" вальнула "Боинг": первые часы трагедии MH17

В суде Гааги изучили переговоры сепаратистов незадолго до и сразу после крушения "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний".
Конфликты
10 июня 2021 г.
Участники уголовного процесса в окружном суде Гааги по делу о сбитом "Боинге-777" "Малайзийских авиалиний" осматривают реконструкцию лайнера, 21 мая 2021 года

Из РФ в Украину: суд показал путь "Бука", сбившего "Боинг"

Из РФ в Украину: суд показал путь "Бука", сбившего "Боинг"

В суде Гааги по делу о MH17 показали, как к сепаратистам попала система ПВО, сбившая "Боинг-777" 17 июля 2004 года.
Конфликты
9 июня 2021 г.