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ВСУ заявили о поражении БПЛА нефтебазы "Атлас" под Ростовом

Александра Иванова
29 ноября 2024 г.

Генштаб ВСУ сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу "Атлас" в Каменском районе Ростовской области. Губернатор написал о "крупном пожаре на промобъекте".

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Пожар на Глубокинской нефтебазе после атаки украинских БПЛА в августе 2024 года
Пожар на Глубокинской нефтебазе после атаки украинских БПЛА в августе 2024 годаФото: REUTERS

Нефтебаза "Атлас", расположенная неподалеку от города Каменск-Шахтинск в Ростовской области РФ, подверглась в ночь на пятницу, 29 ноября, атаке украинских беспилотников.

"В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется как минимум два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны", - говорится в заявлении на эту тему, обнародованном Генштабом ВСУ в Telegram. "Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", - уточнятся в публикации.

Российские Telegram-каналы упоминали объект атаки БПЛА

Ранее информацию об атаке на эту нефтебазу распространили со ссылкой на очевидцев несколько русскоязычных Telegram-каналов, в том числе считающийся близким к Кремлю Mash. О взрывах в Каменско-Шахтинском писали пользователи в комментариях к заявлению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о крупном пожаре "на промобъекте" в Каменском районе.

Из поста Слюсаря, обнародованного в 02.45, следовало, что к тушению было привлечено 109 человек и 38 единиц техники,  однако название "промобъекта" не упоминалось.

28 августа в результате атаки украинских БПЛА на ту же нефтебазу под городом Каменск-Шахтинский загорелись несколько цистерн с топливом. Еще до начала пожара местные жители, как передают СМИ, слышали "характерный звук БПЛА и взрыв". Чуть позже тогдашний губернатор региона Василий Голубев сообщил, что загорелось нефтехранилище Росрезерва "Атлас" в Каменском районе.

Между тем Генштаб ВСУ 29 ноября сообщил также о поражении радиолокационной станции ЗРК "БУК" в Запорожье.

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