 Большинство банков еврозоны не готовы к климатическим рискам | Новости из Германии о Европе | DW | 08.07.2022

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Европа

Большинство банков еврозоны не готовы к климатическим рискам

Лишь 20 процентов банков еврозоны при выдаче кредитов учитывают риски, сопряженные с изменением климата, выяснил ЕЦБ. Такая невнимательность грозит убытками при чрезвычайных природных явлениях.

Здание ЕЦБ в окружении туч во Франкфурте-на-Майне

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)

Банки еврозоны недостаточно подготовлены к рискам, связанным с изменениями климата, следует из отчета Европейского центрального банка (ЕЦБ), обнародованного в пятницу, 8 июля. Так, 60 процентов из 104 проверенных ЕЦБ финансовых институтов провалили соответствующий стресс-тест.

В частности, большинство банков не закладывают климатический риск в свои модели кредитного риска. По данным ЕЦБ, лишь 20 процентов исследованных институтов учитывают такие угрозы при выдаче кредитов. Как показал один из модулей стресс-теста, игнорирование рисков, связанных с изменением климата, грозит принести существенные убытки в случае чрезвычайных природных явлений. Вероятные потери 41 банка, участвовавшего в этом модуле, ЕЦБ оценил в 70 млрд евро.

Член совета управляющих ЕЦБ Андреа Энриа призвала фининституты еврозоны немедленно расширить усилия по измерению климатических рисков и управлению ими. По данным ЕЦБ, почти две трети корпоративного дохода банков приходится на промышленные операции, сопряженные с интенсивным выбросом парниковых газов. Несколькими днями ранее Европейский центральный банк изъявил намерение декарбонизировать свой портфель облигаций, а также в большей степени ориентировать свою денежно-кредитную политику на защиту климата.

В Greenpeace призвали обнародовать показатели отдельных банков

Между тем эксперт природоохранной организации Greenpeace по экономике Маурисио Варгас назвал результаты стресс-теста пугающими. По его словам, банки поставили под угрозу финансовую стабильность и подорвали усилия по достижению целей в области защиты климата, не сумев подготовиться к очевидным климатическим рискам.

Варгас призвал ЕЦБ опубликовать результаты выполнения стресс-теста отдельными банками. Необходимо обязать финансовые институты со слабыми результатами принимать более строгие меры предосторожности, убежден представитель Greenpeace. "Климатический стресс-тест не должен оставаться "беззубым тигром", - подчеркнул эксперт.

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    Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.

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    Серьезная защита

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    Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.

  • Типография, печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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