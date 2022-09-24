Более 760 задержанных в РФ: главные события 213-го дня войны

В России на акциях против мобилизации задержаны сотни человек. Путин утвердил "военные" поправки в УК РФ. В оккупированном Россией Мелитополе прогремел взрыв.

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 24 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

В России задержаны более 760 участников акций против мобилизации

Во многих российских городах прошли акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным мобилизации, силовики в десятках городов задерживали их участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 22.45 мск были задержаны свыше 760 человек, из них как минимум 390 человек - в Москве, 124 - в Санкт-Петербурге. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле - всего в 32 городах.

По данным издания "Коммерсант", в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки.

Поправки в УК РФ о наказании за дезертирство вступили в силу

Поправки в УК РФ, назначающие наказание в виде лишения свободы за добровольную сдачу в плен, дезертирство, мародерство и отказ военнослужащих от участия в боевых действиях в периоды мобилизации и военного положения, вступили в силу 24 сентября после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно этому документу, опубликованному на портале правовой информации, отягчающими обстоятельствами признается совершение преступлений в период военного положения, мобилизации, а также в военное время. Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и до 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство может грозить до 15 лет тюрьмы, за неявку на службу по призыву - до 10 лет.

Кроме того, Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Мера коснется студентов очной и очно-заочной формы обучения, получающих первое высшее образование, а также лиц, получающих первое среднее профессиональное образование.

Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны РФ

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, отставка связана с переходом Булгакова на новую работу.

До сих пор в Минобороны РФ Булгаков руководил центральными органами военного управления, ответственными за общие виды обеспечения ВС РФ. Теперь эта функция перешла к генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.

Ракетный обстрел Запорожья

В Запорожской области за ночь трижды объявляли режим воздушной тревоги из-за обстрелов со стороны войск РФ, а в результате одного из ударов снаряд попал в жилой дом, написал в своем Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его словам, есть пострадавшие.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в результате обстрелов, которым подвергли город Запорожье российские войска, зафиксировано не менее пяти ударов, поражены объекты инфраструктуры. Одна ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, еще семь получили ранения, им оказали медицинскую помощь, пояснил Старух в своем Telegram-канале.

Взрыв в оккупированном Мелитополе

В северной части захваченного армией РФ Мелитополя прогремел взрыв, заявил мэр города Иван Федоров. "Силы сопротивления вновь не дают оккупантам спокойно спать", - написал он в Telegram-канале. Градоначальник не привел подробности происшествия. Российская сторона пока не комментировала утверждения украинской.

ISW: Кремль не может создать мобилизационный резерв даже низкого уровня

Российские власти на местах усиленно стремятся выполнить задачу, поставленную Путиным по мобилизации, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Однако им, скорее всего, не удастся собрать резервные силы даже низкого уровня подготовленности, если в Кремле не смогут быстро решить системные проблемы.

Расхождения между указом о мобилизации и заявлениями Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают в российских гражданах недоверие к самому Кремлю. Непропорциональные процессы мобилизации в разных регионах могут усилить социальную напряженность в России, подчеркивают эксперты.

Помимо этот в отчете ISW сообщается, что украинские военные продолжают наступление севернее и северо-западнее Лимана. Также ВСУ проводят операции по перехвату в Херсонской области, при этом командование сохраняет оперативное молчание относительно передвижений армии на этом направлении. Российские силы вновь безуспешно атаковали район Бахмута и пытались наступать северо-западнее Донецка, говорится в отчете.

Боррель: Угроза применения РФ ядерного оружия серьезна

К угрозам президента РФ Владимира Путина применить в Украине ядерное оружие нужно относиться серьезно. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской медиакомпании BBC. По его словам, ситуация в Украине переживает сейчас "опасный момент". "Конечно, это опасный момент, потому что российскую армию загнали в угол, и реакция Путина - угрозы применения ядерного оружия - очень плохая", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул необходимость достижения дипломатического решения конфликта при сохранении Украиной своей территориальной целостности и суверенитета.

Байден обещает "быстрый и суровый ответ" на ожидаемую новую аннексию

Соединенные Штаты никогда не признают территории Украины как что-либо иное, нежели часть Украины, заявил президент США Джо Байден. Организованные Россией "референдумы" в оккупированных ею украинских регионах - частях Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - Байден назвал бутафорией и надуманным предлогом для аннексии, нарушающей международное право и Устав ООН. По его словам, США, как и любая страна, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергнут сфабрикованные результаты этих "референдумов". Вместе с союзниками США и их партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов, предупредил глава Белого дома.

С критикой "односторонних попыток проведения "референдумов" также выступила Турция. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в эфире телеканала CNN Türk, что Анкара, в частности, не признает результат "референдума" 2014 года о присоединении к России аннексированного у Украины полуострова Крым. "Наша позиция по таким "референдумам" ясна. Мы признаем территориальную целостность украинского государства и народа и подчеркиваем, что поддерживаем Украину", - указал Калын, добавив, что считает необходимым вступить на дипломатический путь урегулирования конфликта.

Подоляк жестко раскритиковал Тегеран за беспилотники для РФ

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Тегеран, несмотря на свою репутацию и санкции, решил поддержать войну России против Украины. "Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter.

Власти Украины в связи с поставками Ираном России ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) решили отозвать аккредитацию у иранского посла, а также сократить численность аккредитованного персонала в посольстве этой страны в Киеве. Временный поверенный в делах Ирана был вызван 23 сентября в министерство иностранных дел Украины. Там ему сообщили, что "поставки иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны прямо противоречат публично заявленной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В Украине будут платить за сведения о российских военных преступниках

В Украине был создан фонд "Инициатива справедливости" (JIF), который намерен выплачивать вознаграждения за сведения о российских военных преступниках. Об этом сообщил основатель фонда, бывший заключенный донецкой тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев. По его словам, фонд будет сотрудничать с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и делиться собранной информацией со спецслужбами.

"JIF создается не на год, не на два, а на десятилетия: мы понимаем, что искать этих чудовищ (военных преступников. - Ред.) мы будем столько, сколько они будут существовать. Но когда Россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого Путина, - деньги за этих чудовищ на сайте будут для них целым состоянием. И начинать нужно уже сейчас", - написал Асеев в Facebook.

Между тем с места массового захоронения в Изюме к 24 сентября изъято 447 тел погибших, в том числе останки как минимум 215 женщин и 5 детей, сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, у многих погибших нет конечностей или связаны руки. Кроме того, на телах были зафиксированы осколочные и пулевые ранения, травмы головы и груди, а также переломы ребер.

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