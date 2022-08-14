Более 40 стран и Евросоюз в целом призвали РФ вывести войска с ЗАЭС

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 августа.
На 172-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 14 августа (время московское).
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Владимира Демченко, занимавшего с 2010 по 2015 годы пост мэра Купянска в Харьковской области, подозревают в коллаборационистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, чиновник "согласился на предложение представителей страны-агрессора и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной общины Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями".
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Страны-члены ЕС и ряд других государств, в том числе Япония, США, Турция и Великобритания, в совместном заявлении призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС.
"Присутствие российских вооруженных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата по гарантиям", - говорится в документе.
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Из Псковской области на войну России с Украиной к сегодняшнему дню отправились 22 заключенных. Почти все они (20 человек) - из Идрицкой колонии строгого режима. Об этом сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на неназванных собеседников.
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Финское правительство проведет 16 августа неофициальную встречу, на которой обсудит вопрос об ограничении выдачи виз россиянам, сообщает финский телеканал Yle. Ранее министр иностранных дел страны Пекка Хаависто предложил установить определенный день для подачи россиянами документов на туристическую визу.
Вместе с тем на уровне ЕС пока нет единого мнения относительно необходимости введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, отмечает телеканал.
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Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг слухи о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29. "Нет, друзья, наших истребителей МиГ-29 нет в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Слиаче (словацкий город, где расположен военный аэродром. - Ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль. - Ред.), где они официально попрощаются", - подчеркнул Надь на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас Словакия ведет переговоры со своими союзниками партнерами о том, как поступить с истребителями. Окончательное решение на этот счет еще не принято.
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Российские войска произвели обстрел Энергодара, сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов. По его данным, удар был нанесен из пригорода, в котором расположен яхт-клуб.
В результате обстрела пострадали мирные жители, указывает градоначальник. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС.
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В Херсонской области ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту через Днепр, "чтобы закрепить его статус как непроездной". Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас перевозка тяжелой техники и боеприпасов по этому мосту "чрезвычайно затруднены, до невозможности".
Ранее видео удара по Антоновскому мосту появилось в украинских соцсетях.
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Российские войска около 5 утра обстреляли из РСЗО "Град" город Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук.
По его данным, в результате обстрела был ранен мужчина, в городе повреждено более десяти частных жилых домов и хозяйственных построек.
Кроме того, российские войска ночью трижды обстреляли Никополь, совершив около 20 выстрелов из ствольной артиллерии, следует из сообщения Лукашука. В результате пострадали почти два десятка жилых домов, хозяйственные постройки, магазины, школа, линии электроснабжения и газопроводы.
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МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам РФ в получении виз. Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели, заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире радиостанции Polskie Radio.
Вавжик подчеркнул, что Варшава выступает за продление санкций ЕС против России, в первую очередь - в плане приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. При этом он отметил, что не все страны-члены ЕС поддерживают подобные ограничения. "Против этого выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды", - указал польский дипломат.
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Военная разведка Украины установила данные российских командиров авиационных подразделений, которые, по данным ГУР Минобороны Украины, отдавали преступные приказы, - в частности, об обстреле городов и мирного населения Украины крылатыми ракетами X-22, X-555 и X-101 с самолетов Ту-22М3 и Ту-160. Их имена перечислены на сайте ГУР Минобороны Украины.
"Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей, - говорится в сообщении. - Летчики (ВС РФ. - Ред.) собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ".
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Судно Brave Commander было загружено 23 000 тоннами пшеницы в порту города Южный в Одесской области. 15 августа оно отправится в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Он указал, что погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы ООН: "Продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь тем регионам мира, которые больше всего в этом нуждаются".
Хроника событий 14 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 13 августа 14.00 - 23.59 >>>
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Еще два сухогруза с зерном покинули украинские порты, один из них - с пшеницей, сообщило Минобороны Турции. Всего за последние две недели отправилось 14 судов.