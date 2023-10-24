Бизнес-форум в Берлине. Немецкие фирмы пошли в Украину

Инвестировать в страну, охваченную войной? 6-й Германо-украинский бизнес-форум показал, что это не только возможно, но и выгодно. Репортаж DW.

"Смысл конференции в том, чтобы, во-первых, проинформировать о тех шансах, которые есть в Украине даже в условиях войны. Во-вторых, дать возможность компаниям встретиться и пообщаться по конкретным проектам. И третье, конечно, политический диалог: насколько государство может создать условия для восстановления экономики Украины". Так в интервью DW Михаэль Хармс (Michael Harms) прокомментировал проходивший 24 октября в Берлине 6-й Германо-украинский бизнес-форум.

Хармс - исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, который наряду с Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK) и Германо-украинской торгово-промышленной палатой (AHK) стал организатором двусторонней экономической конференции, которая в этом году проходила на высшем уровне.

На форуме выступил Владимир Зеленский

О важности, которую придают в Киеве торгово-экономическим связям с Германией, свидетельствует тот факт, что президент Владимир Зеленский не ограничился, как это порой бывает, записанным заранее видеопосланием, а стал непосредственным участником форума, пусть и виртуально. После небольшой технической заминки (было слышно, как Зеленский дает распоряжение включить камеру) он выступил на открытии форума.

Поблагодарив Германию за "надежность" в оказании помощи Украине, Зеленский обратил внимание на колоссальный потенциал своей страны и конкретные проекты кооперации в некоторых сферах экономики. Приоритетом номер один он назвал оборонный сектор, в который, по его словам, уже инвестируют фирмы из Германии.

Германия передаст Украине еще один комплекс ПВО IRIS-T Фото: Diehl Defence

Речь при этом идет, в частности, о разработке и производстве в самой Украине средств ПВО для защиты воздушного пространства над украинскими городами от российских налетов. "Но для этого требуется время, - сказал Зеленский, - так что этой зимой и в будущем году нам по-прежнему будет нужна помощь наших партнеров".

К числу перспективных Зеленский отнес также начавшееся в Украине производство дронов, а также энергетическую и аграрную отрасли, которые, заверил президент, "будут приносить после войны хорошие прибыли предприятиям, которые уже сейчас начинают работать в Украине". Впрочем, как отметил в своем выступлении глава DIHK Петер Адриан (Peter Adrian), несмотря на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру Украина и сейчас продолжает экспортировать электроэнергию в страны ЕС.

Принципиально важным Зеленский считает и политический сигнал Москве: если в Кремле увидят, что Германия работает с Украиной, считает ее надежным партнером, если немецкие фирмы готовы инвестировать в украинскую экономику, значит Германия верит в достижение мира, а значит и мир ближе.

Немецкий бизнес и украинский ВПК

Выступивший за президентом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в текущем году украинский ВВП вырастет на 4 процента, инфляция замедлилась до 9 процентов, а валютные резервы остаются стабильными на уровне 40 млрд долларов. В следующем году, по его прогнозу, экономический рост составит 5 процентов.

"Благодаря поддержке наших партнеров, включая Германию, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, - констатировал премьер. - Так что сегодня у зарубежных инвесторов намного больше причин идти в Украину, чем год назад".

Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей бронетехники Фото: picture-alliance/dpa/dpaweb

Вслед за Зеленским Шмыгаль как бы вскользь упомянул и производство дронов, выросшее за год, по его словам, в сто раз. Создан и глобальный альянс оборонной промышленности, в котором участвуют 60 зарубежных фирм. В частности, 18 октября, объявил премьер, было зарегистрировано совместное германо-украинское предприятие Rheinmetall Ukrainian Defence Industry GmbH.

Свое выступление на бизнес-форуме в Берлине Денис Шмыгаль завершил на вполне приличном немецком языке: "Инвестиции в Украине - не альтруизм, это реальные преимущества и шансы для фирм, это вложения в экономику будущего, экономику Украины, Германии, Европы и мира".

Шольц: инвестиции в Украину - это инвестиции в будущее

Продолжая эту тему, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отметил, что "тот, кто сегодня инвестирует в Украине, инвестирует в страну - будущую участницу Европейского Союза, которая станет частью нашего правового сообщества и нашего внутреннего рынка". Правда, добавил канцлер, скорость присоединения к ЕС зависит от темпа реформ, которые проводит украинское правительство.

Глава немецкого правительства в очередной раз заверил украинскую сторону в безоговорочной поддержке Киева: "Путин напал на Украину, рассчитывая в своем имперском ослеплении на простую и быструю победу. Он ошибся. И он снова ошибается, думая, что сможет продержаться дольше, чем мы. Украина не прекратит сражаться за свою свободу… Мы же будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно".

Олаф Шольц и Денис Шмыгаль на бизнес-форуме в Берлине, 24 октября Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

Так, этой зимой, рассказал Шольц, "для защиты от новых российских атак мы раскроем зонтик над энергетической и тепловой инфраструктурами, а также водоснабжением Украины". В новом "зимнем пакете" немецкой помощи на 1,4 млрд евро - еще одна система ПВО Patriot, еще одна установка IRIS-T, еще несколько зенитных самоходок Gepard с боеприпасами, производство которых было заново налажено в Германии. "Ведь каждая неразрушенная фабрика, каждая сохраненная линия электропередач, каждый продолжающий производство завод помогают и экономически стабилизировать Украину", - пояснил Шольц.

Свое выступление на форуме канцлер ФРГ закончил неожиданным призывом к немецким предпринимателям. В Германии сейчас находятся около миллиона беженцев из Украины. Многие из них уже неплохо говорят по-немецки, почти все - имеют хорошее образование. Учитывая тот факт, что немецкие фирмы испытывают растущий дефицит квалифицированных кадров, Шольц дал им такой совет: "Воспользуйтесь этим большим потенциалом. Интегрируйте украинцев и украинок в ваши фирмы. Даже если после войны они вернутся в Украину, для ваших фирм они станут приобретением - будут связующими звеньями со страной, которая, будучи кандидатом в члены ЕС, таит в себе огромный экономический потенциал".

Госгарантии инвестиций снижают риск

Заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Кристиан Брух (Christian Bruch) рассказал, что несмотря на продолжающуюся войну более дюжины немецких фирм уже осуществили инвестиции в Украине, еще около 30 ведут переговоры с украинскими партнерами о конкретных проектах и еще 70 изъявили свой интерес. Важным стимулом для немецких фирм стала программа государственных гарантий правительства ФРГ, которая заметно снижает для них инвестиционные риски.

Роберт Хабек Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

"Это не само собой разумеется, чтобы инвестировать в стране, которая находится в состоянии войны, которая подвергается бомбардировкам и обстрелам, в нормальной ситуации этого бы не делали, или делали очень осторожно, - скажет чуть позднее в одной из панельных дискуссий немецкий министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). - Но мы видим обратное: немецкие фирмы хотят и уже инвестируют в Украине. Поэтому мы решили сделать то, чего обычно не делаем в отношении воюющей страны - оставили в силе государственные инвестиционные и экспортные гарантии".

К числу пока еще нерешенных проблем Кристиан Брух отнес отсутствие транспортных гарантий на грузоперевозки по территории самой Украины и недостаточные, по его оценке, кредитные предложения. Что же касается проблемы коррупции, то представитель Восточного комитета поблагодарил украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство за "конструктивные и последовательные" усилия по ее искоренению.

Смотрите также: