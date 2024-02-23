Берлину известно о почти 30 арестованных в РФ гражданах ФРГ

Примерно половина арестованных в России граждан ФРГ имеют и российский паспорт. В Берлине знают о примерно трех десятках случаев, однако допускают, что эта цифра на самом деле больше.

Властям ФРГ известно на настоящий момент о почти 30 гражданах Германии, находящихся под арестом в России. При этом, как отмечается в ответе правительства на письменный вопрос депутата бундестага Андрея Хунко (Andrej Hunko), около половины из них имеют также российское гражданство, передает информационное агентство dpa в пятницу, 23 февраля. "Нельзя исключать, что есть и другие заключенные с немецким гражданством, о которых федеральное правительство на сегодняшний день ничего не знает", - говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства.

Один из последних случаев задержания в России германских граждан произошел 10 дней назад, когда суд в Санкт-Петербурге арестовал прилетевшего из Германии 38-летнего мужчину по обвинению в контрабанде наркотиков за ввоз мармеладных мишек с каннабисом. Если немецкого путешественника признают виновным в хранении наркотиков, ему грозит до семи лет лишения свободы. МИД ФРГ заявил, что находится в контакте с адвокатами задержанного.

Депутат из фракции "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW) Андрей Хунко потребовал от федерального правительства срочно установить, в скольких случаях задержания немецких граждан, по мнению Берлина, речь идет о произволе российских властей. По его словам, это необходимо для того, чтобы лучше предупредить сограждан.

В ответе на депутатский запрос правительство ФРГ указало, что германский МИД в своих рекомендациях путешествующим по безопасности уже предупредил о риске произвольных арестов в России.

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