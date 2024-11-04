Берлин о попытках сорвать молдавские выборы за рубежом

В МИД ФРГ заявили о "масштабной попытке" помешать голосованию молдавской диаспоры в Германии и других странах ЕС, указав на угрозы взрывов на целом ряде зарубежных избирательных участков.

Правительство ФРГ заявило о "масштабной попытке" помешать голосованию граждан Молдовы, проживающих за рубежом, во втором туре президентских выборов. Угрозам взрывов 3 ноября подверглись зарубежные избирательные участки в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кайзерслаутерне, а также в других странах ЕС, заявил в понедельник, 4 ноября, официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

Координированные попытки отнять право голоса у диаспоры

Тем самым "явно заинтересованная сторона" координировала усилия, направленные на то, чтобы отнять право голоса у молдаван, проживающих за пределами своей страны, уверен он. Данные попытки повлиять на исход голосования "совершенно неприемлемы", заявил представитель МИД ФРГ, не уточняя при этом, против какой страны направлены данные обвинения.

Он также указал на целенаправленную компанию по подкупу избирателей и дезинформации в соцсетях, имевшие целью ослабить Санду. Вместе с тем правительство Молдовы сделало все возможное, "чтобы пресечь эти попытки влияния и обеспечить проведение честных и свободных выборов", добавил представитель немецкого ведомства.

В бундестаге призвали извлечь уроки для выборов в Германии

Между тем в бундестаге призвали учесть опыт молдавских выборов в предстоящей избирательной кампании в ФРГ. "Германия должна серьезно отнестись к влиянию России в Молдове и извлечь из него уроки, чтобы защитить от дезинформации и манипуляций выборы в бундестаг в следующем году", - заявила председатель парламентского комитета по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт (Renata Alt).

Она также назвала победу Майи Санду "очень хорошей новостью для Республики Молдова, демократии, свободы и прав человека". "Это также свидетельство того, что наши западные демократии при наличии политической воли могут противостоять давлению российской государственной пропаганды", - добавила Альт.

Санду победила с результатом 55 процентов

В прошедшем накануне втором туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду одержала победу над экс-генпрокурором Молдовы Александром Стояногло, представляющим оппозиционную пророссийскую Партию социалистов. За Санду, стремящуюся к вступлению своей страны в ЕС, проголосовали свыше 55 процентов избирателей, за Стояногло - 44,8 процента. Решающую роль в исходе второго тура сыграло голосование молдавской диаспоры в Европе и Америке. Из 326 тысяч проголосовавших за рубежом молдаван около 270 тысяч (83 процента) поддержали Санду.

Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил РФ в "массовом вмешательстве" в процесс голосования, способном исказить результат. В частности, сообщалось о ложных тревогах о якобы заложенных бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии. Это" часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.