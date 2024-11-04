В Европарламенте заявили о победе Майи Санду над РФ

В Еврокомиссии, Европейском парламенте, а также правительства стран ЕС поздравили Майю Санду с переизбранием на пост президента Молдовы.

Действующий президент Молдовы Майя Санду, выигравшая второй тур президентских выборов, одержала победу "над самым сложным противником - Российской Федерацией и беспрецедентными ресурсами, которые она мобилизовала для манипуляций, дезинформации и подкупа избирателей в Молдове". Об этом заявил председатель делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан в понедельник, 4 ноября.

"Результаты выборов также являются победой для народа Республики Молдова, который в очередной раз продемонстрировал, что стремится к европейскому будущему", - подчеркнул румынский депутат. По словам румынского депутата, победа Санду на президентских выборах, а также положительный результат референдума о евроинтеграции Молдовы делают эту страну более сильным государством.

"Теперь никто не может отрицать желание народа Молдовы продолжить процесс вступления (в ЕС. - Ред.)", - заявил Мурешан и выразил уверенность, что результаты президентских выборов и референдума в Молдове приведут к еще большей поддержке этой страны со стороны ЕС.

Глава ЕК поздравила Санду с победой на выборах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов. "Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - написала глава ЕК в соцсети X. "Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - добавила фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем успешное проведение выборов властями Молдовы", - отметили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозем Боррель и представители Еврокомиссии. В совместном заявлении указывается, что выборы удалось провести, "несмотря на беспрецедентное вмешательство России, включавшее схемы подкупа избирателей и дезинформацию".

Олаф Шольц: Мы - на стороне Молдовы

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил переизбранного президента Молдовы с успехом во втором туре выборов. "Майя Санду уверенно провела Республику Молдову через трудные времена и направила свою страну на европейский курс, - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге X. - Мы стоим на стороне Молдовы. Сердечные поздравления с новым переизбранием на пост президента!"

С переизбранием Санду поздравил и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что демократия "одержала верх над всеми вмешательствами и маневрами". Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что победа проевропейского президента - "ясное доказательство воли народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".

Глава правительства Польши Дональд Туск также прокомментировал результаты выборов в Молдове. По словам Туска, действующий президент смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы". Польский премьер выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в других странах "в ближайшие дни и месяцы".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в связи с победой Майи Санду в своем сообщении в микроблоге X заявил: "Я рад укреплению нашей дружбы и продолжению нашей поддержки экономических и демократических реформ в Молдове".

Владимир Зеленский: Украина поддерживает выбор народа Молдовы

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, - написал в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский. - Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова к совместной работе для укрепления нашего партнерства. Молдаване сделали ясный выбор - они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только подлинная безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в том, чтобы смотреть в завтрашний день с надеждой и уверенностью".

Санду побеждает Стояногло с отрывом в 10%

Во втором туре президентских выборов Майя Санду одержала победу над экс-генпрокурором Молдовы Александром Стояногло, представляющим оппозиционную пророссийскую Партию социалистов с отрывом в более чем 10% голосов. За Санду проголосовали свыше 55 процентов избирателей, за Стояногло - 44,8 процента.

Россию обвинили в "массовом вмешательстве" в выборы

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии "как часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы.